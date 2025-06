Strach, stres a slzy. Ako zvládnu deti koniec školského roka? Môže pomôcť nové hodnotenie?

Riešením môže byť slovné hodnotenie, ktoré neponižuje ani neporovnáva, ale pomáha dieťaťu aj rodičom porozumieť jeho potrebám. Viaceré slovenské školy ho už skúšajú – a mení to atmosféru v triedach aj rodinách.

Namiesto radosti z prázdnin zažívajú deti stres. Motiváciou na opravy známok často nie je chuť učiť sa, ale strach zo sklamania rodičov. „V súčasnosti sa učitelia často stretávajú s rodičmi, ktorí si prostredníctvom dieťaťa napĺňajú vlastné ambície. Chcú výbornú matematiku, diktáty bez chyby a dva cudzie jazyky. Medzitým dieťa rieši prvú lásku, učí sa lyžovať a plávať – ale rodič tlačí na výkon,“ opisuje Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska.

gettyimages.com

Známky ako zdroj strachu

Pôvodne spätná väzba sa často mení na zdroj obáv. Deti sa zaujímajú o známky, nie o to, čo sa naučia. „Deti vystresované z klasifikácie sa často pýtajú, či projekt bude známkovaný, nie či im niečo prinesie,“ hovorí Horníková. Alternatívou je formatívne hodnotenie, ktoré zachytáva snahu, pokrok i odporúčania – bez čísiel a porovnávania.

Viac než nový spôsob známkovania

Základná škola Pionierov v Rožňave už túto zmenu zaviedla. „Pre slovné hodnotenie sme sa rozhodli, lebo umožňuje oveľa širšie a spravodlivejšie hodnotenie žiaka. Aktivizuje vnútornú motiváciu, odbúrava strach zo zlých známok, pomáha budovať sebahodnotenie,“ vysvetľuje riaditeľka Erika Fabiánová. Žiaci vnímajú chyby ako príležitosť a učiteľ sa stáva sprievodcom. „Na základe pozorovania vieme prispôsobiť výučbu…“ dodáva.

gettyimages.com

Rodičia musia zmeniť pohľad

Pre rodičov, ktorí sú zvyknutí na čísla, je slovné hodnotenie výzvou. Vyžaduje čítanie, reflexiu a rozhovor. „Rodičia sa dozvedia viac – že dieťa je silné v spolupráci, ale má problém s koncentráciou. Nie je to len o výkone, ale o celkovom vývine. Takto mu vedia lepšie pomôcť,“ vysvetľuje Ján Machaj riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorý školám pomáha so zavádzaním tejto zmeny.

Evolúcia, nie revolúcia

Zmena hodnotenia neznamená, že školy od zajtra zrušia všetky známky. Ide o dlhodobý proces. Začína sa v prvých ročníkoch základných škôl, kde si učitelia môžu zvoliť slovné alebo úrovňové hodnotenie. Postupne sa má tento spôsob rozšíriť a doplniť známkovanie o komplexnejší prístup. Ako presne takéto hodnotenie vyzerá, vysvetľuje Ján Machaj: „Hlavným rozdielom je to, že sa nehodnotí len výsledok vzdelávania, ale aj jeho proces. To znamená, že žiak dostáva v priebehu učenia rôzne formy spätnej väzby, ktoré priamo reagujú na to, čo robí a teda vie na akej úrovni zvládnutia vzdelávacích cieľov sa nachádza. Súčasťou môže byť aj záverečné hodnotenie známkou, ale to je len taká bodka za hodnotiacim procesom.“ Tradičné hodnotenie sa sústreďuje na výsledky žiaka v určitom bode – typicky cez testy, písomky a známky. Sumarizuje, čo žiak vie na konci učenia. Naopak, formatívne hodnotenie sprevádza žiaka počas učenia. Nehodnotí len vedomosti, ale aj spôsob, akým žiak pracuje, rozmýšľa a učí sa. Pomáha mu upraviť stratégiu učenia, pochopiť chyby a pokračovať ďalej.

Bez strachu z päťky

Najväčším prínosom je zníženie úzkosti. „Keď deťom zoberieme čísla a porovnávanie, vytvoríme bezpečnejší priestor, kde sa môžu učiť bez strachu z neúspechu. Dieťa sa tak učí pre seba, nie pre vysvedčenie,“ dodáva Ján Machaj. Učiteľ môže zachytiť každý pokrok v práci žiaka, jeho napredovanie i snahu. „Aktivizuje vnútornú motiváciu k učeniu, odbúrava súťaživosť a strach zo zlých známok. Umožňuje žiakom zažiť pocit úspechu, učí ich zodpovednosti za svoje výsledky, sebahodnoteniu,“ hovorí Eva Horníková. Nejde o to, že sa prestaneme hodnotiť. Naopak – hodnotí sa presnejšie, citlivejšie, adresnejšie. „Dieťa dostáva spätnú väzbu, vie, kde je, kam smeruje a čo má zlepšiť. A bez toho, aby sa bálo päťky,“ vysvetľuje Ján Machaj.

Vysvedčenie ako oslava snahy

Vysvedčenie nemá byť trestom. „Keď dieťa prinesie domov vysvedčenie, prvá otázka by nemala byť: Aké máš známky? Ale: Ako si to zvládol?“ uzatvára Horníková. Zmena atmosféry v školách začína tým, ako sa na deti pozeráme – nie cez čísla, ale cez ich príbeh.