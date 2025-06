Koniec školského roka je za dverami. Ministerstvo však zdôrazňuje, že nie je len o známkach

V piatok 27. júna sa končí vyučovanie v aktuálnom školskom roku. Ako na sociálnej sieti informovalo ministerstvo školstva, letné prázdniny potrvajú od 30. júna (pondelok) do 31. augusta. Deti a mládež do školských lavíc opäť zasadnú v pondelok 1. septembra, keď sa začne školský rok 2025/2026.

Nie je to len o známkach

„Koniec školského roka nie je len o známkach. Je to príležitosť na rozhovor, pochvalu za priebežnú prácu a povzbudenie do ďalšieho roka,“ zdôrazňuje rezort školstva. Rodičom radí, aby deťom pripomenuli, že ich hodnota nie je postavená len na známkach. Taktiež by sa mali zamerať na to, čo sa deti naučili, čo ich bavilo, a v čom sa posunuli. Rovnako je dobré osláviť s nimi úsilie a rast, bez ohľadu na výsledok na vysvedčení.

Pri komunikácii o vysvedčení sa odporúča pokojne hovoriť s deťmi o všetkých známkach, aj tých lepších, aj horších. Dieťa je potrebné vypočuť a poskytnúť mu útechu, a tiež hľadať riešenia, ako mu počas ďalšieho školského roka pomôcť zvládať štúdium.

Dieťa netreba zahanbovať

Zároveň je dobré dieťa pochváliť za úsilie, ktoré na štúdium vynaložilo počas celého školského roka. Naopak, pri komunikácii o vysvedčení a známkach by rodič nemal na dieťa kričať a vyhrážať sa mu, a ani ho trestať, napríklad zákazmi či zrušením letného programu. Vhodné nie je ani porovnávanie známok a výkonu so súrodencami alebo rovesníkmi. Dieťa netreba zahanbovať a emocionálne vydierať.

Viac o tom, ako dieťa podporiť v závere školského roka môžu rodičia zistiť napríklad v tomto podcaste https://vudpap.sk/…/podcast-ako-podporit-deti-na-konci…/.