Študenti si vyskúšali elektronickú maturitu v reálnych podmienkach. Aké sú jej hlavné benefity?

Na Slovensku sa v utorok konala generálna skúška elektronickej formy externej časti maturitnej skúšky, do eMaturity sa podľa ministerstva školstva zapája vyše 95 percent všetkých stredných škôl s maturitným ročníkom.
Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR uviedlo, potvrdzuje to vysokú mieru pripravenosti škôl aj vďaka digitálnemu zabezpečeniu z projektu DigiEDU. Rezort doplnil, že ostatných päť percent tvoria najmä školy, ktoré sa z objektívnych dôvodov nemohli zapojiť, napríklad majú žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo maturantov na dištančnom štúdiu.
„Generálna skúška je dôležitým míľnikom pred ostrým termínom eMaturity, ktorá sa uskutoční 10. marca 2026, v rovnaký deň ako tradičná papierová maturita. Cieľom generálnej skúšky je umožniť maturantom aj školám vyskúšať si celý proces elektronickej maturity v reálnych podmienkach,“ uvádza ministerstvo.
Bezpečný a stabilný systém
Ako ministerstvo priblížilo, žiaci píšu test na počítači v bezpečnom a stabilnom testovacom systéme. Zároveň ale majú počas celej skúšky ako zálohu k dispozícii aj papierový odpoveďový hárok. Maturitnú skúšku na každej strednej škole koordinuje vyškolený pedagóg. O organizáciu eMaturity, informovanosť a koordináciu škôl sa stará Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM).
„V súčasnosti u nás maturuje vyše štyridsaťtisíc žiakov ročne a naši mladí ľudia úspešne ukončujú strednú školu s maturitou oveľa častejšie než priemer krajín OECD. Aj preto robíme ďalší krok, zavádzame eMaturitu – zatiaľ pre žiakov nepovinne, ako cestu k modernému vzdelávaniu,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Vyšší komfort
Elektronická maturita podľa ministerstva prináša vyšší komfort pri riešení úloh, odpovede totiž možno jednoducho upravovať bez škrtania či prepisovania. Maturanti majú pri eMaturite aj viac času na administráciu testu, navyše po jeho odoslaní ihneď získajú predbežnú spätnú väzbu o výsledku.
Za dôležitý benefit MŠVVaM SR označilo aj istotu, že v prípade technických problémov možno plynule prejsť na papierovú formu, a to bez ohrozenia regulárnosti skúšky.
„Elektronické testovanie sa stáva prirodzenou súčasťou vysokoškolského štúdia aj moderného pracovného prostredia a eMaturita umožňuje žiakom získať cennú skúsenosť už počas strednej školy. Zapojenie sa do pilotnej fázy v tomto školskom roku znamená možnosť absolvovať elektronickú maturitu v menšej skupine žiakov a s plnou podporou školy aj organizátorov eMaturity,“ uviedlo ministerstvo.
Posledný deň na prihlásenie sa na eMaturitu
NIVaM tiež upozornil, že v stredu 11. februára je posledný deň na prihlásenie sa na eMaturitu. V rámci generálnej skúšky si možno overiť, že elektronická maturita je bezpečná, zvládnuteľná a komfortná alternatíva papierovej formy skúšky.
„Vďaka programu DigiEDU dostávajú slovenské školy viac ako 140-tisíc nových zariadení, od počítačov a notebookov po tablety či interaktívne tabule. Aby technika v praxi spoľahlivo fungovala, rezort školstva vybudoval modernú sieť s tisíckami Wi-Fi bodov. Vďaka tomu má dnes viac ako 98 percent škôl prístup k rovnakému softvérovému vybaveniu. Tento jednotný systém je nevyhnutným predpokladom pre zavedenie elektronických maturít či elektronických prihlášok na všetky školy a celkové posilnenie digitálnych zručností žiakov, ktoré sú v 21. storočí kľúčom k ich úspešnému uplatneniu sa v živote,“ uzavrelo ministerstvo školstva.