Stredné školy sa pripravujú na online maturitu, generálna skúška štartuje už 10. februára

Maturantov a školy čaká už v utorok 10. februára generálna skúška eMaturity. Ide o súčasť prípravy na elektronické maturity. Ako na svojom webe pripomenul Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), tento školský rok budú mať maturanti na všetkých stredných školách po prvýkrát možnosť absolvovať písomnú maturitu elektronicky.
Generálna skúška
Samotný NIVaM zabezpečuje v súvislosti s tým všetky organizačné a technické procesy. Na generálnej skúške sa povinne musia zúčastniť všetci maturanti, ktorí reálne budú riadnu maturitnú skúšku absolvovať elektronickou formou.
„Keďže generálna skúška slúži najmä pre žiakov, školy, ale aj pre realizačný tím NIVaM na overenie procesov a technickej pripravenosti pred riadnym termínom maturitnej skúšky elektronickou formou, zúčastniť sa jej môžu aj ďalší žiaci, ktorí majú záujem zoznámiť sa s touto formou testovania vedomostí. Aktuálne majú žiaci možnosť vyskúšať si ,na nečisto‘ maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka a overiť si svoje vedomosti mesiac pred riadnym termínom konania externej časti maturitnej skúšky. Žiaci, ktorí plánujú vykonať maturitu elektronickou formou, nadobudnú ešte väčšiu istotu v práci s Platformou elektronického testovania (PET) a s prepisom do odpoveďových hárkov,“ uvádza NIVaM.
Dopĺňa, že všetky školy sa musia povinne zapojiť do generálnej skúšky aj do eMaturity 2026, a vytvoriť podmienky pre objektívny a nerušený priebeh elektronickej formy testovaní.
„V termíne 10. marca 2026 sa bude eMaturita realizovať v rámci externej časti maturity v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete maďarský jazyk a literatúra. Elektronická maturita prebehne paralelne s papierovou formou externej časti maturitnej skúšky,“ uviedol inštitút.
Overené online prostredie
Pripomenul tiež, že elektronická maturita bude zavádzaná postupne, v aktuálnom školskom roku je účasť na nej pre študentov dobrovoľná, no pre všetky stredné školy s maturitným ročníkom je povinná. Podľa NIVaM-u prináša elektronická maturita študentstvu modernejší, rýchlejší a spravodlivejší spôsob, ako ukázať ich vedomosti.
„Namiesto pera a papiera budú mať k dispozícii bezpečné a medzinárodne overené online prostredie – Platforma elektronického testovania (PET). Elektronická maturita 2026 umožní žiakom zvládnuť skúšku v štýle 21. storočia, prehľadne, bezpečne a efektívnejšie,“ doplnil inštitút, poukazujúc na výhody, ktoré eMaturita prináša maturantom, napríklad v podobe pohodlnejšieho elektronického prostredie bez papierovania či okamžitej spätnej väzby o predbežnom výsledku.
NIVaM má na starosti všetky organizačné a technické kroky, medzi nimi aj prípravné a záťažové testovania, generálnu skúšku a metodickú pomoc školám.
„Naším cieľom je, aby každá škola bola pripravená na elektronickú formu testovania, a aby eMaturita prebehla bez problémov. Školám z našej strany poskytujeme podporu, školenia aj testovacie prostredie, v ktorom si môžu žiaci systém vopred vyskúšať,“ uviedla riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania v NIVaM Ivana Pichaničová.
Projekt elektronických maturít patrí k širšej digitalizačnej iniciatíve, v rámci ktorej slovenské školy získavajú bezplatné licencie softvérového balíka Microsoft 365 A3, novú výpočtovú techniku či moderné siete a metodickú podporu pre pedagógov a koordinátorov. Bližšie informácie k eMaturite možno nájsť online, na stránke https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.