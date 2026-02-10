Mestá upozorňujú na nepripravenosť škôl na elektronické prijímacie konania, hovoria o nerealizovateľnom kroku

Únia miest Slovenska (ÚMS) vystríha pred problémami s pripravenosťou škôl na elektronické prijímacie konania. Tie sa podľa platnej legislatívy týkajú všetkých typov škôl. Ako ÚMS uviedla, najväčšie riziko vníma pri zápisoch do základných a materských škôl, ktoré budú zakrátko prebiehať elektronicky.
Upozorňuje tiež, že elektronické prijímacie konanie neznamená len elektronickú prihlášku, ale školám prináša povinnosť viesť elektronicky celé konanie a elektronicky vydať aj rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
„Rozhodnutie musí byť následne autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou a doručené do elektronickej schránky zákonného zástupcu. Práve tento krok je dnes pre veľkú časť škôl prakticky nerealizovateľný,“ uvádza ÚMS.
Dlhodobo neriešené systémové problémy
Dôvod vidí únia miest v dlhodobo neriešených systémových problémoch, napríklad v podobe chýbajúcich alebo nesprávne zriadených elektronických schránok, neaktuálnych údajov v registroch, zmenách v názvoch škôl bez dostatočného metodického usmernenia, absencii kvalifikovaných certifikátov aj nejednotnom prístupe k elektronickej registratúre.
Stredné školy v Trnavskom kraji môžu v novom školskom roku prijať 4000 prvákov. Na čo si dať pozor pri vypĺňaní prihlášky?
ÚMS podotkla, že na tieto problémy upozorňovala už vlani počas pripomienkového konania k predmetnej legislatíve. Podľa nej ale dosiaľ neprišlo systémové riešenie zo strany ministerstva školstva.
„Školy sa dnes dostávajú do situácie, keď majú zákonnú povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky, no štát im nevytvoril základné technické a systémové podmienky. Toto nie je zlyhanie riaditeľov škôl, ale dôsledok nepripravenosti celého systému,“ myslí si expertka ÚMS pre oblasť školstva Mária Wagingerová.
Nepripravenosť školy nie je „technickým problémom“
Únia pripomenula, že podľa zákona o e-Governmente nepripravenosť školy nie je „technickým problémom„. „Nezriadená elektronická schránka, chybné údaje v registroch či absencia certifikátov neoprávňujú školy upustiť od elektronického vydávania rozhodnutí, ktoré by tak mohli byť právne spochybniteľné. Keďže systémové riešenie zo strany štátu zatiaľ chýba, ÚMS je nútená suplovať metodickú a informačnú pomoc,“ uviedla ÚMS s tým, že od polovice tohtoročného januára organizuje školenia a riaditeľom škôl na celom Slovensku poskytuje poradenstvo.
Školení sa len v ostatných dňoch zúčastnilo vyše 800 riaditeľov škôl a vedúcich školských úradov. ÚMS apeluje na rezort školstva, aby čo najskôr zabezpečil jednotný metodický postup, zosúladil údaje o školách v registroch a poskytol školám aktívnu technickú podporu ešte pred tý, ako sa začnú zápisy do základných a materských škôl. „Zodpovednosť za funkčný elektronický výkon verejnej moci nemôže byť prenášaná na školy a ich zriaďovateľov,“ uzatvára.
Všetko prebieha v jednom systéme
Ako uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, zákon školám umožňuje vydávať, podpisovať aj doručovať rozhodnutia elektronicky takým spôsobom, aby to bolo zvládnuteľné aj pre menšie školy. Zdôraznili, že sa pri tom nevyžaduje používanie elektronického podpisu, ak ho škola bežne nepoužíva alebo nemá k dispozícii.
„Riaditelia materských, základných aj stredných škôl môžu rozhodnutia o prijatí vydané cez systém ePrihlášok autorizovať priamo v štátnom systéme, tzv. podregistri prijímania na vzdelávanie. Tento spôsob je legálne uznaný a jednoduchší, než používanie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorú niektoré školy nemajú k dispozícii. Zákon zároveň jasne hovorí, že rozhodnutie o prijatí sa vydáva práve prostredníctvom tohto podregistra,“ objasnilo ministerstvo školstva.
Ministerstvo posilňuje pomoc pri ePrihláškach, rodičom aj školám pomôžu infolinky a nonstop chatbot
Doplnilo, že daný podregister slúži nielen na vytvorenie a autorizáciu rozhodnutia, ale aj na jeho doručenie rodičom. „V takomto prípade sa už nepoužívajú všeobecné pravidlá doručovania do elektronických schránok, ktoré by mohli byť pre školy komplikované,“ vysvetlili z rezortu školstva s tým, že školy teda nemusia riešiť technicky náročné doručovanie rozhodnutí do e-schránok.
„Všetko prebieha v jednom systéme, ktorý je na tento účel určený a zákonom schválený. Ministerstvo školstva preto zdôrazňuje, že elektronické prijímacie konania sú nastavené tak, aby boli zvládnuteľné pre všetky školy, a to bez zbytočnej administratívnej alebo technickej záťaže,“ uzavrelo MŠVVaM SR.