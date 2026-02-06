Školská reforma vznikala v spolupráci s odbornou verejnosťou, tvrdí Drucker. Ministerstvo je naďalej otvorené vecnému dialógu

Zmeny v školstve vznikali podľa ministerstva v spolupráci s odbornou verejnosťou, rezort je naďalej otvorený vecnému dialógu. Zavádzanie zmien je tiež rozložené v čase. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR to uviedlo v súvislosti s otvoreným listom, ktorým sa naň obrátilo približne 500 riaditeľov škôl a ďalších pracovníkov v školstve, ktorí vyjadrili nesúhlas s niektorými čiastkovými zmenami vyplývajúcimi z novej legislatívy.
Systémové formy komunikácie
Minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD) podotkol, že pri vyše troch tisíckach školách nie je možné individuálne rokovať s každou z nich, i preto sú nastavené systémové formy komunikácie cez pracovné skupiny aj spoluprácu s profesijnými združeniami, ktoré zastrešujú zriaďovateľov škôl.
Ministerstvo školstva reaguje na kritiku riaditeľov a zástupcov škôl, novú školskú reformu obhajuje
Drucker tiež považuje z prirodzené, že pri najväčšej reforme vzdelávania za ostatné dve desaťročia vznikajú otázky, nejasnosti alebo obavy, dotýka sa tisícok škôl, učiteľov, detí a rodičov na celom Slovensku. Rezort školstva podotkol, že už v čase prípravy reformy rokoval s 86 subjektmi vrátane zriaďovateľov, profesijných združení a odborných organizácií.
„Pri takomto rozsahu zmien je prirodzené, že existujú rozdielne pohľady a očakávania. Zároveň však platí, že verejná diskusia má vychádzať z faktického obsahu prijatých zákonov. Viaceré dnes kritizované opatrenia nevzišli z iniciatívy ministerstva, ale boli práve výsledkom návrhov jednotlivých partnerov, vrátane Slovenskej komory učiteľov,“ uviedol Drucker.
Bezplatné workshopy
Jeho ministerstvo tiež pripomenulo, že bezprostredne po schválení legislatívných zmien zorganizovalo pre školy bezplatné workshopy, kde ich vysvetľovalo. Celodenné workshopy s približne 2 200 riaditeľmi a pedagogickými zamestnancami absolvovali odborníci ministerstva školstva v deviatich mestách. V tomto formáte bude ministerstvo pokračovať aj počas februára a marca.
Viac ako tisíc riaditeľov sa obrátilo na Druckera, varujú pred rizikami školskej reformy a žiadajú jej revíziu
Minister sa vyjadril aj ku konkrétnym výhradám k bodom školskej reformy, ktoré vo svojom stanovisku namietali riaditelia škôl a školských zariadení. Medzi nimi bolo napríklad zastúpenie žiakov v Radách škôl, podľa ministra to ale nie je novinka ani systémové riziko.
Poukázal, že žiaci na stredných školách sú členmi Rád škôl už niekoľko rokov, pričom ide aj o neplnoletých či žiakov so zdravotným znevýhodnením. V aplikačnej praxi sa problémy neukázali. Drucker poukázal, že Rada školy nemá rozhodovacie právomoci, zástupcovia žiactva sa nepodieľajú ani na personálnych rozhodnutiach. Toto opatrenie tiež podporuje rozvoj školských parlamentov a posilňuje žiacku participáciu.
Tento rok bude podľa Druckera zlomový, ministerstvo začína s najväčšou reformou vzdelávania za 20 rokov - VIDEO
„Pri zverejňovaní zápisníc z pedagogických rád ide o opatrenie zamerané na zvýšenie transparentnosti riadenia škôl, ktoré vyplynulo z požiadaviek Slovenskej komory učiteľov. Zákon neurčuje obsah zápisníc a ponecháva na škole, aké údaje zverejní, napríklad len prijaté uznesenia. Zverejniteľné môžu byť výlučne meno a priezvisko, ostatné osobné údaje zostávajú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi. Ide o administratívne náročnejší krok, ktorý má posilniť dôveru a otvorenosť v školskom prostredí,“ uviedlo ministerstvo školstva.
Systém e-Prihlášok
Na margo kritiky systému e-Prihlášok minister uviedol, že ide o pilotne otestovaný nástroj, ktorý už využívajú tisíce rodičov a škôl. Podľa Druckera zvyšuje férovosť a transparentnosť prijímacieho procesu, vzhľadom na to, že rodičia si s deťmi vyberajú školu podľa priorít, neblokujú sa miesta a nový systém znižuje aj administratívnu záťaž škôl, najmä pri odvolaniach. K dispozícii je tiež metodická podpora, školenia, videonávody, call centrum či individuálna pomoc.
Od nasledujúceho školského roka budú musieť všetky základné školy vyučovať podľa nového kurikula
„Cieľom zmeny terminológie v školských kluboch detí je zosúladenie názvov s reálnou náplňou práce vychovávateľov a vytvorenie jasného právneho rámca. Samotná zmena názvu nemá automatický finančný dopad a nemení organizáciu detí. Otázka príplatkov súvisí s reálne vykonávanými činnosťami, nie s názvom triedy,“ uviedlo ministerstvo v súvislosti s námietkou voči premenovaniu oddelení Školského klubu detí (ŠKD) na triedy.
„Zdá sa, akoby premenovaním na triedy sa z vychovávateľov mali stať triedni vychovávatelia s príplatkom za špecializovanú činnosť – triedny učiteľ – ale takúto kategóriu vychovávateľov a príplatkov v zákonoch nenachádzame,“ uviedli vtedy riaditelia v predmetnom stanovisku, žiadajúc ministra o stanovisko k príplatku a v prípade kladného vyjadrenia informáciu o finančnom krytí.
Legislatívny balík
Pri riadení škôl ministerstvo poukázalo, že školy sa postupne stávajú samostatnými právnickými osobami a riaditeľ pôsobí ako štatutárny orgán so zvýšenou právnou zodpovednosťou. Aj preto je potrebné mať presne určeného zástupcu riaditeľa, potrebný je na zabezpečenie plynulého fungovania školy aj počas jeho neprítomnosti.
Začína sa tretí ročník veľtrhov vysokých škôl Alma mater, prvé podujatie privítajú Michalovce
„Legislatívny balík zároveň obsahuje viaceré prechodné ustanovenia a opatrenia s postupným nábehom, často v horizonte niekoľkých rokov. Rozbehnuté konania sa dokončujú podľa doterajších pravidiel a školy majú pri mnohých zmenách dostatočný čas na prípravu,“ dodalo MŠVVaM SR.
K otvorenému listu sa vyjadrila aj prezidentka Združenia základných škôl SlovenskaEva Horníková. Poukázala, že riaditelia škôl mali priestor pýtať sa tvorcov zákona v deviatich mestách, v rámci workshopov organizovaných ministerstvom.
„Ani ako prezidentka som nedostala v lete žiaden návrh od členov združenia, že je potrebné niečo zapracovať alebo na niečo upozorniť. Pre nás je ale v centre záujmu žiak a budúcnosť Slovenska. Počkajme si na aplikačnú prax. Stále platí, že sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť a my budeme veci konzultovať s ministerstvom,“ dodala.
Drucker tiež potvrdil pokračovanie dialógu so školami a odbornou verejnosťou. Reforma má podľa neho za cieľ vytvoriť funkčné, kvalitné a spravodlivé školstvo, jeho rezort je pripravený priebežne vysvetľovať prijaté zmeny a reagovať na podnety z praxe.