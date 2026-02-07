Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bude naďalej šéfovať žena, súčasnej rektorke konkuruje dekanka

O post rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre volebné obdobie 2026 – 2030 sa uchádzajú dve ženy. Okrem terajšej rektorky Kataríny Slobodovej Novákovej aj dekanka Fakulty prírodných vied UCM Iveta Dirgová Luptáková. Splnenie podmienok kandidatúry v ich prípade konštatovala volebná komisia.
Voľba kandidáta na rektora sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia 24. februára 2026. Zvoleného rektora na návrh akademického senátu vymenúva prezident Slovenskej republiky. Obe kandidátky predložili aj volebné tézy, s ktorými sa uchádzajú o hlasy členov volebného zhromaždenia.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súčasnosti zažíva obdobie nebývalých investícií do rozvoja infraštruktúry, najväčších od vzniku univerzity v roku 1997. Medzi najvýznamnejšie investičné aktivity UCM patrí kúpa a rekonštrukcia budovy na Hajdóczyho ulici a kúpa a rekonštrukcia budovy bývalej SPŠ v Piešťanoch, ktorá bude slúžiť študentom Fakulty zdravotníckych vied.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda bola zriadená zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997, na budúci rok si tak bude pripomínať 30. výročie od svojho vzniku. V súčasnosti zastrešuje Fakultu prírodných vied, Fakultu masmediálnej komunikácie, Fakultu sociálnych vied, Fakultu zdravotníckych vied, Filozofickú fakultu a Inštitút manažmentu.