Kamerové systémy majú zvýšiť bezpečnosť žiakov. Až 90 percent škôl má o ne záujem, tvrdí Šutaj Eštok – VIDEO

O kamerové systémy, ktoré majú prispieť k bezpečnosti žiakov a študentov, má podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka záujem 90 percent základných a stredných škôl. Ako vo štvrtok povedal novinárom, zhruba polovica momentálne už kamerový systém má.
Využitie umelej inteligencie
„Chceme prísť s riešením aj pre školy, ktoré ten kamerový systém už majú, aby sme do toho implementovali ten inteligentný prvok, ako sú moderné technológie z hľadiska využívanie umelej inteligencie,“ zdôraznil minister vnútra s tým, že do konca tohto roka by malo mať deväť škôl systém kamier aj s využitím umelej inteligencie. „No a v budúcom roku to bude závisieť od finančných prostriedkov,“ dodal Šutaj Eštok s tým, že na financovanie projektu kamier by mohli byť využité aj eurofondy.
Rezort vnútra už v decembri 2024 začal na strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku testovať systém bezpečnostných kamier, ktorý má byť zavedený na školách po celom Slovensku. Inštalácie kamerových systémov sú podľa ministerstva súčasťou preventívnych opatrení na ochranu zraniteľných skupín proti bezpečnostným incidentom.
Konkrétne majú kamery prispieť k zvýšeniu bezpečnosti školských zariadení, majú mať odstrašujúci efekt, keďže vedomie o monitorovaní môže odradiť jednotlivcov od šírenia poplašných správ, vyhrážok alebo iných nelegálnych aktivít v okolí školy.
Smerovať budú len na vonkajší perimeter
Zároveň majú kamery zvýšiť reakčný čas v prípade bezpečnostného incidentu, pretože kamerové záznamy poskytujú prehľad o priebehu udalosti, čo umožňuje rýchly zásah polície a záchranných zložiek. Kamery tiež umožňujú rýchlu identifikáciu páchateľov. Smerovať budú len na vonkajší perimeter škôl.
Národný projekt podporí rozvoj podnikavosti a inovatívnosti vysokoškolákov, podľa Druckera ide o kľúčovú prioritu
Základné a stredné školy majú byť za účelom zvýšenia bezpečnosti vybavené kamerovými systémami do konca roka 2026. Vláda v tejto súvislosti ešte v septembri 2024 schválila návrh Systémového riešenia bezpečnosti osôb v objektoch základných a stredných škôl a v ostatných rizikových objektoch s prístupom verejnosti z dielne rezortu vnútra.
Podľa ministerstva sú schválené opatrenia potrebné na zabezpečenie nerušeného výchovného procesu a efektívneho výkonu práva na vzdelanie. Projekt by mal byť financovaný zo zdrojov Programu Slovensko, pričom k dispozícii by malo byť viac ako 62 miliónov eur.