Obnovu areálu ZŠ na Ulici Kornela Mahra v Trnave dokončili, na rekonštrukciu čaká už len jediný školský dvor

Mesto Trnava obnovilo vonkajší areál Základnej školy na Ulici Kornela Mahra za viac ako dva milióny eur. Je to v poradí už ôsmy zrekonštruovaný areál základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej aktuálne prebieha kolaudačné konanie.
Rozpočet na budúci rok ráta s investíciou 2,1 milióna eur aj do deviateho školského areálu, ktorý patrí ZŠ na Ulici A. Kubinu. Po jej dokončení bude mať Trnava obnovené všetky dvory svojich základných škôl.
Prvá fáza obnovy školských dvorov
„Tým sa uzavrie jedna krásna kapitola prvej fázy obnovy školských dvorov. Hneď ako skončíme so školou A. Kubinu, môžeme sa vrátiť naspäť na Bottovu a rozmýšľať nad tým, ako by sme ešte zlepšili tie najstaršie obnovy,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.
„Myslím si, že sme prešli naozaj dlhý kus cesty, investovali nemalé množstvo finančných prostriedkov, potešili nemalé množstvo ľudí a zároveň vytvorili priestor na budovanie komunít,“ dodal Bročka.
Futbalové ihrisko zostalo zachované
Futbalové ihrisko v areáli ZŠ na Ulici Kornela Mahra zostalo zachované. Okolo neho vedie bežecká dráha v tvare oválu doplnená o rovinku na beh na 100 m a doskočisko do piesku. Dráha okrem toho prepojila jednotlivé zóny na rôzne aktivity. Areál má aj spevnený priestor vyčlenený na rekreačné aktivity.
Mesto Trnava sa pustilo do systematickej obnovy školských areálov v roku 2016, kedy bol obnovený areál ZŠ na Ulici Jána Bottu. O rok neskôr nasledoval areál ZŠ na Atómovej ulici, o ďalší rok na Vančurovej ulici a postupne pribúdali ďalšie. V Trnave je pravidlom, že športové areály škôl sú po vyučovaní a počas víkendov sprístupnené aj pre verejnosť.