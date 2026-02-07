Ministerstvo posilňuje pomoc pri ePrihláškach, rodičom aj školám pomôžu infolinky a nonstop chatbot

Ministerstvo školstva posilňuje podporu pre rodičov, zákonných zástupcov aj školy v čase, keď sa po prvýkrát vo väčšom rozsahu využíva nový systém elektronických prihlášok na stredné školy.
Rezort reaguje na zvýšený záujem aj obavy z technických komplikácií rozšírením call centier, zavedením nonstop chatbota a sprístupnením ďalších podporných materiálov. Cieľom je, aby prijímacie konanie prebehlo plynulo, zrozumiteľne a bez zbytočného stresu.
Dostupný je aj nonstop chatbot
Školy majú od začiatku februára k dispozícii infolinku na čísle 02/322 844 99, ktorá funguje počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod. Od tohto týždňa ich podporu dopĺňa aj nonstop chatbot dostupný 24 hodín denne priamo na portáli ePrihlášky v časti určenej pre školy. Tieto nástroje nadväzujú na školenia, ktoré ministerstvo školstva organizuje s cieľom pomôcť školám zvládnuť prechod na nový digitálny systém.
Výrazne posilnená je aj pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov, ktorí budú v najbližších týždňoch podávať prihlášky na stredné školy. Call centrum na čísle 02/322 844 98 funguje počas pracovných dní v rozšírenom čase od 8.00 do 19.00 hod.
Infolinka bude fungovať aj cez víkendy
Ministerstvo zároveň sprístupnilo infolinku aj počas troch víkendov, konkrétne 7. až 8. februára, 14. až 15. februára a 21. až 22. februára, vždy od 10.00 do 18.00 hod. Operátori rodičom pomáhajú s technickým postupom, orientáciou v systéme ePrihlášok aj s riešením praktických otázok, ktoré sa pri vypĺňaní prihlášky objavia.
Ministerstvo zároveň zverejnilo videonávody, používateľské príručky a prehľad najčastejšie kladených otázok, ktoré majú rodičom aj školám uľahčiť orientáciu v novom systéme a predchádzať nejasnostiam ešte pred kontaktovaním infolinky. Rezort si od kombinácie osobnej a online podpory sľubuje najmä zníženie chýb a plynulejší priebeh celého procesu.
Jedno digitálne riešenie
Projekt ePrihlášky nahrádza doterajší systém viacerých formulárov jedným digitálnym riešením. Rodičia môžu podať jednu prihlášku na viacero škôl, určiť ich poradie podľa vlastných preferencií a systém následne automaticky spracuje výsledok prijímacieho konania. Nové riešenie má znížiť administratívnu záťaž škôl a zároveň priniesť väčšiu prehľadnosť a spravodlivejšie vyhodnocovanie pre žiakov.
Ako prví budú ePrihlášky využívať rodičia žiakov základných škôl pri prihlasovaní na stredné školy. Termín na podanie prihlášok je stanovený od 8. do 20. februára 2026.