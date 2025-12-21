Slovenskí učitelia starnú, ich priemerný vek za posledné roky výrazne vzrástol

Priemerný vek učiteľov na Slovensku je 45,2 roka. Vyplýva to z výsledkov štúdie OECD TALIS 2024. Celkovo sa do nej zapojilo 260-tisíc učiteľov z 32 krajín OECD, a tiež z 22 ďalších krajín a regiónov sveta. Na Slovensku bol zber dát realizovaný v období od 19. februára do 8. marca 2024, zapojilo sa doň 4 190 učiteľov, 239 riaditeľov škôl poskytujúcich nižšie stredné vzdelanie a 242 škôl.
Išlo o základné školy a osemročné gymnáziá. Slovensko sa do najväčšej medzinárodnej štúdie o vyučovaní a vzdelávaní zapojilo po štvrtýkrát, krátku správu z nej zverejnil Národný inštitút vzdelávania mládeže.
Slovensko je blízko priemeru OECD, no trend je rastúci
Ako z nej vyplýva, Slovensko je zhruba na úrovni priemerného veku učiteľov v krajinách OECD zapojených do štúdie TALIS 2024, ktorý predstavuje je 44,9 roka. V krajinách Európskej únie je to 46,1 roka. Priemerný vek slovenských učiteľov ale v porovnaní s rokom 2018 stúpol o 0,9 roka, ide o markantné zvýšenie.
V porovnaní s rokom 2013 stúpol o 1,8 roka. „V troch krajinách OECD/EÚ – Lotyšsko, Litva, Portugalsko – je priemerný vek učiteľov viac ako 50 rokov. Naopak, priemerný vek učiteľov nižší ako 40 rokov je z krajín OECD len v Turecku (38 rokov). V siedmich krajinách EÚ/OECD – Bulharsko, Taliansko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko je viac ako 45 % učiteľov vo veku 50 rokov alebo vyššom,“ píše sa v správe.
Dokument upozorňuje, že dané krajiny môžu počas nasledujúcich 10 až 15 rokov čeliť výzve nahradiť mnoho učiteľov, keďže polovica z nich dosiahne dôchodkový vek. Zároveň tie isté krajiny majú pomerne malý podiel učiteľov mladších ako 30 rokov, čo môže problém ešte zhoršiť.
Podiel mladých učiteľov je na Slovensku nízky
Štúdia ukázala, že v priemere krajín OECD predstavujú učitelia vo veku do 30 rokov 10,2 percenta pedagógov. V štátoch Únie je to 7,3 percenta. Učiteľov vo veku 30 až 49 rokov je v štátoch OECD 53,2 percenta, kým v EÚ tvoria percentuálny podiel 52,6 percenta. Učiteľov starších ako 50 rokov 36,6 percenta, v Únii tvoria percentuálny podiel 40,1 percenta.
Na Slovensku je v porovnaní s priemerom krajín OECD nižší podiel učiteľov mladších ako 30 rokov, konkrétne 7,2 percenta, ale aj menej učiteľov vo veku nad 50 rokov, a to 32,2 percenta. V SR je ale významne vyšší podiel učiteľov vo veku 30 až 49 rokov, predstavujú 60,7 percenta.
Oproti roku 2008 sme na Slovensku zaznamenali významný pokles podielu učiteľov vo veku do 30 rokov o 8,9 p. b. a v porovnaní s rokom 2013 o 4,1 p. b. Významný pokles bol zaznamenaný tiež v kategórii učiteľov vo veku nad 50 rokov o 3,3 p. b. v porovnaní s rokom 2008. Naopak, významný nárast sme v SR zaznamenali v skupine učiteľov vo veku 30 – 49 rokov, a to o 12,2 p. b. v porovnaní s rokom 2008 a o 4,4 p. b. v porovnaní s rokom 2013,„ uvádza správa.*