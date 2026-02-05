Stredné školy v Prešovskom kraji ponúkajú budúcim prvákom viac ako osemtisíc voľných miest

Žiaci končiacich ročníkov základných škôl majú pred sebou rozhodovanie o ďalšom štúdiu. Podávanie prihlášok na stredné školy pre školský rok 2026/2027 sa blíži, pričom posledný termín na ich odoslanie je 20. februára. Stredné školy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) ponúkajú na základe rozhodnutia ministerstva školstva budúcim prvákom spolu 8 054 voľných miest.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, po novom sa prihlášky podávajú prostredníctvom centrálneho elektronického systému e-Prihlášky, ktorý sa žiakom sprístupní 8. februára. Na podanie prihlášky tak budú mať 12 dní. Z celkového počtu vyše 8 000 voľných miest v kraji je 6 235 schválených na 67 stredných školách, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj. Súčasťou ponuky je aj približne 900 miest pre žiakov, ktorí neukončili základnú školu v deviatom ročníku.
Každý žiak si svoje miesto nájde
V školskom roku 2026/2027 je v kraji pripravených približne 1 630 miest na gymnáziách vrátane bilingválnych a viac ako 5 520 miest na stredných odborných, priemyselných, umeleckých a športových školách. Pätnásť župných gymnázií ponúka približne tisíc miest, odborné vzdelávanie je zastúpené na 52 školách s kapacitou do 5 200 miest.
Prešovský samosprávny kraj zriaďuje celkovo 23 odborných škôl, z toho deväť spojených a šesť priemyselných škôl, tri obchodné a tri hotelové akadémie, tri školy umeleckého priemyslu, zdravotnícke školy a dve pedagogické školy. Od 1. septembra 2026 dôjde na základe schválených optimalizačných opatrení k zlučovaniu škôl v okrese Kežmarok.
Ako poznamenal predseda PSK Milan Majerský, každý žiak končiaceho ročníka základnej školy si svoje miesto na strednej škole nájde. „Počty miest sú vyvážené a určované v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, stavovskými organizáciami, rezortmi a úradmi práce. Dôležité však je, aby si žiak vybral štúdium, ktoré ho bude baviť a v ktorom bude osobnostne rásť,“ uviedol Majerský.
Dlhodobo vysoký záujem kraj eviduje o štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ako aj o gymnáziá v Prešove a Poprade. Medzi žiadané patria aj zdravotnícke a pedagogické školy či Stredná športová škola v Poprade. Podľa kraja sú v kurze aj technické a strojárske odbory, obchod, služby a gastronómia.
Modernizujú približne 40 odborov
Záujem o odborné vzdelávanie podporuje aj modernizácia študijných a učebných odborov. Prešovský samosprávny kraj v súčasnosti inovuje, overuje alebo pripravuje približne 40 odborov, ktorých obsah sa zosúlaďuje s aktuálnymi potrebami praxe a technologickým vývojom. Modernizácia sa týka aj materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl.
V tomto školskom roku kraj do odborného vzdelávania zaradil sedem nových odborov, napríklad biotechnológiu a farmakológiu, autotroniku zameranú na elektromobilitu, lesnú výrobu či grafiku digitálnych médií. „Pre budúci školský rok pribudnú odbory správca inteligentných a digitálnych systémov so zameraním aj na kybernetickú bezpečnosť a výživa a analýza potravín,“ doplnil Majerský.
Ponuku odborov župných stredných škôl, ako aj cirkevných a súkromných škôl v kraji, môžu záujemcovia nájsť na školskom portáli www.kampo.sk.