Stredné školy v Trnavskom kraji môžu v novom školskom roku prijať 4000 prvákov. Na čo si dať pozor pri vypĺňaní prihlášky?

Verím, že si z našej bohatej ponuky vyberie každý,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Trnava Regionálne školstvo Školstvo z lokality Trnava

Žiaci končiacich ročníkov základných škôl majú v 44 stredných školáchTrnavského samosprávneho kraja pre školský rok 2026/2027 k dispozícii 4 054 voľných miest. Záujemcovia o štúdium musia svoje prihlášky podať v termíne od 8. do 20. februára 2026.

Vypĺňanie prihlášky

Pri vypĺňaní prihlášky je dôležité vyznačiť poradie odborov vzdelávania podľa svojho skutočného záujmu, pričom výberový automat následne zohľadní nielen poradie odborov a kapacity, ale aj poradie uchádzačov vytvorené riaditeľom strednej školy na základe kritérií na prijatie.

Naším cieľom je ponúkať mladým ľuďom moderné vzdelávanie reflektujúce na potreby trhu práce. Pre nový školský rok prinášame aj zaujímavé novinky, ako je duálna trieda v odbore ochrana osôb a majetku na župnej SOŠ obchodu a služieb v Trnave či kreatívny odbor reklamná tvorba na našej Škole umeleckého priemyslu v Hlohovci. Verím, že si z našej bohatej ponuky vyberie každý,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Prijímacie konanie

Samotné prijímacie konanie sa uskutoční v priebehu marca a mája. Pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, je prvý termín skúšok určený na 23. marca 2026 (prípadne 24. a 25. marca) a druhý termín na 30. marca 2026 (prípadne 31. marca a 1. apríla).

Pri odboroch, kde sa talentové skúšky nevyžadujú, sa prvý termín prijímacích skúšok uskutoční 4. mája 2026 (prípadne 5. mája) a druhý termín je naplánovaný na 11. mája 2026 (prípadne 12. mája). Definitívne výsledky prijímacieho konania budú známe 1. júna 2026.

