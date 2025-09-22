Duálne vzdelávanie na Slovensku oslavuje 10 rokov. Prináša výhody žiakom, firmám aj štátu

Duálne vzdelávanie na Slovensku funguje už 10 rokov a prináša významné výhody pre žiakov, zamestnávateľov aj štát. Od jeho zavedenia v roku 2015 počet zapojených žiakov a spoluprác neustále narastá, pričom v minulom školskom roku bolo do systému zapojených cez 10-tisíc žiakov.
„Duálne vzdelávanie je úspešným príkladom zosúladenia vzdelávacieho systému a toho, čo potrebujú zamestnávatelia. Žiakom dáva reálne skúsenosti a lepšie uplatnenie, firmám prináša kvalifikovaných pracovníkov. Po desiatich rokoch vidíme, že tento model sa na Slovensku osvedčil a v rámci aktuálnych legislatívnych zmien ho ďalej rozvíjame,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.
Najviac dualistov je v Košickom kraji
Duálne vzdelávanie predstavuje formu odborného vzdelávania, pri ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa. V školskom roku 2023/2024 sa takto vzdelávalo približne sedem percent zo všetkých žiakov odborného vzdelávania. Praktické vyučovanie môžu absolvovať v takmer 150 odboroch u viac ako 1 300 zamestnávateľov. Najviac dualistov je v Košickom kraji (18 %), nasledujú Prešovský a Banskobystrický kraj (po 15 %), najmenej v Bratislavskom kraji (8 %).
Medzi najčastejšie odbory patria obchodná akadémia, mechanik – mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač a obchodný pracovník. Inovatívnym prvkom sú Nadpodnikové vzdelávacie centrá, ktoré umožňujú spoločné praktické vyučovanie pre žiakov s rôznymi zamestnávateľmi. Príkladom sú Duálna akadémia v Bratislave a Deutsch – Slowakische Akademien v Nitre. Tieto centrá podporujú najmä malé a stredné podniky, ktoré nemajú vlastné kapacity na praktické vzdelávanie, a zároveň posilňujú spoluprácu viacerých firiem v sektore.
Pripravované legislatívne zmeny
Ďalšiemu rozvoju duálneho vzdelávania by mali pomôcť pripravované legislatívne zmeny, ktoré čakajú na prerokovanie v parlamente. Medzi navrhované opatrenia patrí zavedenie agentúrneho systému na zapojenie viac malých a stredných podnikov, otvorenie duálneho vzdelávania pre vybrané zdravotnícke odbory, zavedenie digitálnej odbornej praxe, možnosť vykonávať praktické vyučovanie aj počas školských prázdnin a určenie výšky príspevku pre zamestnávateľov v závislosti od minimálnej mzdy.
Inšpiráciu pre ďalší rozvoj možno čerpať z krajín s rozvinutým systémom duálneho vzdelávania, ako sú Rakúsko, Švajčiarsko či Nemecko, kde fungujú medzipodnikové vzdelávacie centrá, sektorové a kantonálne fondy či podpora špecifických cieľových skupín. Viac informácií o systéme duálneho vzdelávania na Slovensku prináša dokument Revízia výdavkov na základné a stredné školy z dielne Inštitútu vzdelávacej politiky rezortu školstva a Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií.