Univerzita Komenského reagovala na škandál so špehovaním študentiek na internátoch, podala aj trestné oznámenie

Univerzita Komenského (UK) reaguje na škandál so špehovaním na internátoch. Ide o reakciu na reportáž Televízie Markíza, podľa ktorej mali zamestnanci univerzity na internátoch prostredníctvom priemyselnej kamery sledovať študentky na internátoch.
Predmetná kamera mala podľa zistení televízie smerovať na átriové domy, ale aj na neďaleké súkromné byty. Podľa zdroja média ju vrátnici využívali na sledovanie ľudí v chúlostivých chvíľach, mali si to aj nahrávať z obrazoviek. Kamera bola v marci tohto roka odstránená z pôvodného miesta pre rekonštrukciu, rektora na situáciu upozornil anonym.
Univerzita podala trestné oznámenie
Ako UK informovala na svojom webe, internáty so zamestnancami zneužívajúcimi kamerový systém ukončili spoluprácu. Univerzita tiež podala trestné oznámenie. „Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých sa táto nepríjemná kauza dotkla. Poskytujeme maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní incidentu,“ uviedla UK v reakcii na reportáž z 13. decembra tohto roka.
Univerzita Komenského chce posilniť svoju inštitucionálnu odolnosť, vydala novú smernicu rektora
„Keď sme sa o tejto kauze dozvedeli, boli sme zhrození a okamžite sme konali. Zamestnanci, ktorí si záznamy z obrazoviek zaznamenávali na mobily, museli odísť. Zároveň sme podali trestné oznámenie,“ informovala univerzita.
Systémové opatrenia
UK doplnila, že podnikli aj systémové opatrenia. Vedením internátov bol napríklad radikálne obmedzený okruh osôb, ktoré majú prístup k záznamom. Zavedený bol aj kamerový dohľad v priestoroch, kde sa so záznamami pracuje.
Univerzita Komenského získala milióny eur na obnovu budov a internátov, vo výzvach uspela s dvoma projektmi
„Urobili sme všetko pre to, aby sa zneužitie už neopakovalo,“ zdôraznila univerzita. Dodala, že je už v kontakte s niektorými osobami, ktoré sa na uniknutých nahrávkach spoznali, konzultovali s nimi aj ďalšie kroky. „Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých sa táto nepríjemná kauza dotkla,“ uzavrela UK.