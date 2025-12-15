Nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 sú uzatvorené, tento rok ich prišiel rekordný počet. Ako informovali organizátori ocenenia Komenského inštitútu mimovládnej organizácie Živica, dostali 1 213 nominácií. Rastie ale aj počet prihlásených učiteľov, o titul Učiteľská osobnosť roka sa ich bude uchádzať 191.
Nominovať učiteľky a učiteľov na toto ocenenie môžu napríklad ich kolegovia z práce, riaditelia škôl, žiaci a študenti, ale aj bývalí študenti, rodičia či kamaráti. Následne prebieha prihlasovanie, kde prihlášky vypĺňajú učitelia. Medzi 15. decembrom tohto roka a 3. marcom 2026 odborná porota vyberie v prvom kole najprv TOP 30 pedagógov, následne sa počas 2. a 3. kola výber zúži na TOP 10. V apríli finalisti absolvujú trojdňové osobné stretnutie s odbornou porotou a organizačným tímom.
Hlasovať bude môcť aj verejnosť
Hlasovať za svojho favorita či favoritku bude môcť aj verejnosť, a to v rámci Ceny verejnosti, hlasovanie bude prebiehať od 21. apríla do 31. mája 2026. Slávnostný galavečer Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 by sa mal konať 4. júna 2026. Hlavnou cenou je národný titul Učiteľská osobnosť Slovenska a finančná odmena vo výške 3 000 eur. Držiteľ či držiteľka Ceny verejnosti získa finančnú odmenu vo výške 1 500 eur a laureát Ceny Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku si odnesie vecný dar v cene 1 000 eur.
„Podľa nedávnej štúdie TALIS – the Teaching and Learning International Survey, iba šesť percent slovenských učiteľov súhlasí s tvrdením, že učitelia sú v spoločnosti cenení. Je to takmer štyrikrát menej, ako je priemer ostatných krajín. Zmeniť vnímanie a postavenie učiteľov sa dlhodobo snaží už 8. ročník prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Výrazné pedagogické vzory pritom na ocenenie nominujú samotní žiaci či rodičia, nie len kolegovia a riaditelia škôl, v ktorých pôsobia,“ uviedli organizátori.
Dominujú vyučujúci odborných a STEM predmetov
Doplnili, že v aktuálnom ročníku dominujú vyučujúci odborných a STEM predmetov. Ide napríklad o matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, prírodovedu, informatiku a programovanie, geografiu, ale aj ekonómiu, štatistiku či odborné predmety na SOŠ a podobne. Učiteľstvu týchto predmetov patrí 36,5 percenta všetkých nominácií. Silné zastúpenie majú aj jazykári, vyučujúci slovenčiny tvoria 23,7 percenta nominácií, angličtinári 12,6 percenta.
Pedagógovia pôsobiaci na 1. stupni ZŠ predstavujú 14,5 percenta všetkých nominovaných. Najviac nominovaných bolo v Bratislavskom kraji, a to 16,9 percenta zo všetkých. Nasledujú Košický kraj s 15,6 percentami a Prešovský kraj, odkiaľ je 15,3 percenta nominovaných. Najmenej nominovaných bolo v Trnavskom kraji.
Oslava pedagogického majstrovstva
„Toto ocenenie je oslavou pedagogického majstrovstva. Snaží sa zviditeľňovať učiteľské povolanie v celej svojej komplexnosti. Pretože výnimočné učiteľky a učitelia sú nielen expertami vo predmetoch, ktoré učia, ale aj vzormi zrelých dospelých, ktorí pomáhajú mladej generácii zorientovať sa v zložitom svete, vzťahoch a v sebe samých. Ak chceme opätovne vybudovať učiteľskému povolaniu spoločenské uznanie, aké si zaslúži, musíme verejne oceňovať učiteľské osobnosti, ktoré tieto kvality zhmotňujú,“ uviedla jedna z organizátoriek ocenenia, manažérka Komenského inštitútu mimovládnej organizácie Živica a členka poroty Zuzana Labašová.
V nomináciách sa neraz objavujú prívlastky ako „výnimočná“, „inšpiratívny“, „inovatíny“ či „ľudská“ ide o atribúty, ktoré hľadá aj Global Teacher Prize, teda medzinárodné ocenenie, ktoré spája celosvetovú komunitu inšpiratívnych pedagógov.
Licencovanou súčasťou ocenenia je aj Učiteľská osobnosť Slovenska, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ako aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ocenenie dlhodobo podporujú Nadačný fond Slovak Telekom, FinQ Centra a Fond na podporu vzdelávania.