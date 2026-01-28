Agentúra na podporu výskumu a vývoja má nových členov, ich vymenovanie schválila vláda

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) má nových členov a členky, na svojom stredajšom rokovaní ich vymenovanie schválila vláda.
Ako vyplýva zo schváleného materiálu, do Predsedníctva APVV boli vymenovaní Štefan Boháček, Peter Fodrek, profesor Michal Galamboš, profesor Ivan Kuric, profesorka Marie Nováková, profesorka Silvia Pastorekovú, profesorka Miroslava Rabajdová, taktiež Robert Spišák a profesor Miloš Zelenka. Vymenovaní boli dňom rokovania vlády.
Odborníci z oblasti vedy a techniky
Trinásťčlenné predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Desať jeho členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky, po jednom zástupcovi majú Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, rada pre vedu, techniku a inovácie a občianske združenia, neziskové organizácie alebo združenia právnických osôb pôsobiacich v oblasti vedy a techniky.
„Podľa zákona sa najmenej traja členovia predsedníctva agentúry vymenúvajú z návrhov Slovenskej akadémie vied a sektorov výskumu a vývoja a najmenej traja z návrhov reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Zároveň najmenej traja členovia predsedníctva z agentúry sú medzinárodne uznávaní zahraniční odborníci,“ uvádza sa v materiáli.
Návrh ministra školstva
Členov predsedníctva agentúry menuje aj odvoláva vládny kabinet, a to na návrh ministra školstva. Vymenovaniu člena predsedníctva agentúry predchádza verejné vypočutie kandidátov na člena predsedníctva agentúry a posúdenie ich odbornej spôsobilosti, ktoré realizuje rezort školstva.
„Zákon ustanovuje inštitúcie, ktoré navrhujú kandidátov na členov predsedníctva agentúry. Sú to ústredné orgány, ktoré zriaďujú štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov a iné združenia právnických osôb a fyzických osôb zo sektorov výskumu a vývoja,“ píše sa v predloženom materiáli s tým, že z tohto dôvodu predkladá minister školstva návrh na vymenovanie nových členov predsedníctva agentúry. Tí majú doplniť predsedníctvo agentúry v rámci uvoľnených funkčných miest.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja bola podľa informácií na jej webe zriadená v roku 2005, ide o rezortnú organizáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a jedinú národnú grantovú agentúru zriadenú na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním financií zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov. Jej poslaním je podpora špičkového základného výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky, okrem iného aj interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré realizuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona. Rovnako napĺňa vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky, prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva. Venuje sa tiež stimulovaniu účasti subjektov výskumu a vývoja zo Slovenska v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, aj podpore dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.