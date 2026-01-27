Ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska má 32 nominovaných, polovica je z východného Slovenska

Ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska spoznalo TOP 32 nominovaných. Odborná porota tento rok vybrala výnimočne až TOP 32 pedagógov a pedagogičiek z celého Slovenska. Informujú o tom organizátori ocenenia. Doplnili, že porota vyberala z rekordného počtu prihlášok, ktorých bolo 191. „Viaceré prihlášky dostali od porotcov rovnaké bodové ohodnotenie, čo ukázalo vyrovnanosť a silu kandidátov, vďaka čomu je v užšom výbere o dvoch pedagógov viac,“ uviedli organizátori.
Do užšieho výberu ocenenia sa dostali učitelia aj učiteľky z prvého i druhého stupňa základných škôl, a tiež zo stredných škôl. „Sú medzi nimi učitelia klasických predmetov ako matematika, jazyky, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia, ale aj špecializovaných odborných predmetov ako veterinárne, mediálne, elektrotechnické a špeciálna pedagogika. Spája ich dôraz na kvalitné vzdelávanie, rešpektujúci prístup k deťom a snaha vytvárať bezpečné a podnetné prostredie – nielen v triedach, ale aj v širšej komunite,“ približujú organizátori.
Trnavský kraj nemá zastúpenie
Doplnili, že porotcovia a porotkyne nehodnotili všetkých nominovaných, ale vždy rovnaký okruh prihlášok. Vďaka tomu mali hlbší pohľad na príbehy a prácu jednotlivých pedagógov.
Vo finálovom výbere dominujú pedagógovia a pedagogičky z východného Slovenska. Najväčšie zastúpenie má Košický kraj, odkiaľ pochádza desať členov a členiek TOP 32. Nasleduje Prešovský kraj zastúpený šiestimi pedagógmi a Žilinský kraj s piatimi zástupcami. Žiadneho zástupcu v užšom výbere nemá Trnavský kraj.
INEKO zverejnilo rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. Dominuje hlavne západné Slovensko, ale prekvapili aj regióny
Najviac vyučujúcich spomedzi TOP 32 nominovaných na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska učí na prvom stupni ZŠ, a to 12. Ďalší ôsmi učia na druhom stupni ZŠ, piati zas na gymnáziách. „Veľmi nás potešilo, že sa do výberu 32 finalistov dostalo až 7 pedagógov zo stredných odborných škôl a takmer tretinu finalistov tvoria muži, čo je v slovenskom školskom systéme veľkou vzácnosťou,“ uviedla manažérka Komenského inštitútu mimovládnej organizácie Živica a členka poroty Zuzana Labašová. Medzi TOP 32 je tento rok deväť mužov a 23 žien.
„Výber finalistov je veľmi komplexný proces pri ktorom sa zohľadňuje, akými stratégiami pedagógovia rozvíjajú potenciál každého žiaka, aké inovácie prinášajú do výučby a ako rozvíjajú charakter svojich zverencov. A keďže sme presvedčení, že škola by mala byť otvorená svetu, oceňujeme rôzne spolupráce, ktoré pedagógovia nadväzujú, rozvíjajú a obohacujú nimi vyučovací proces. Veľmi sa tešíme, že do finálového výberu sa prebojovali až traja pedagógovia, ktorí pracujú v školách s vysokým podielom detí z generačnej chudoby, ktorí pracujú vo veľmi náročných podmienkach s mnohými výzvami,“ dodala Labašová.
Výber sa zúži na finálovú desiatku
Laureátka ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2024 a porotkyňa tohto ročníka Alena Rapčan Štrompová poďakovala všetkým, ktorí nominovali pedagógov na ocenenie, aj tým, ktorí nominácie prijali. „Aj tento rok vytvorili mozaiku kvalitného, tvorivého, láskavého a moderného školstva. Mala som tú česť prečítať si niekoľko veľmi silných príbehov, ktoré ma ľudsky aj profesne zasiahli. Aj takto sprostredkovane ma inšpirovali svojím zanietením, tvorivosťou, vysokou mierou profesionality, citlivým prístupom k svojim žiakom a vytváraním podnetného a rešpektujúceho prostredia v triedach, v školách či v blízkej komunite. Veľmi sa teším na tú chvíľu, kedy ich príbehy budú odhalené,“ vyjadrila sa.
Prieskum Hodnoť.to 2025 zaznamenal dvojnásobnú účasť študentov, nový zákon umožní ukončiť štúdium záverečnou stážou - VIDEO, FOTO
Riaditeľka FinQ Centra, ktoré je partnerom ocenenia, Jana Kovaľová vyjadrila príjemné prekvapenie nad pomerne veľkým zastúpením mužov. „Rôzne rodinné, sociálne, či kultúre podmienky, žiaci talentovaní, ale aj žiaci s rôznymi poruchami a špeciálnymi potrebami – toto je realita, ktorou učitelia žijú. Je obdivuhodné, koľko energie, veľakrát svojho voľného času, investujú do toho, aby prinášali nové metódy, formy práce, hry, projektové úlohy, tak, aby mohlo každé dieťa zažiť úspech,“ skonštatovala.
V ďalších fázach ocenenia vzíde z TOP 32 finálová desiatka, ktorú vyberie porota. Z TOP 10 následne bude vybraný laureát alebo laureátka hlavnej ceny. „Global Teacher Prize je medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska, ktoré sa koná pod záštitou ministra školstva Tomáša Druckera, ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,“ pripomenuli organizátori.