V Martine pribudne 48 nových nájomných bytov, rekonštrukcia chátrajúcej budovy je v plnom prúde

Chátrajúca budova na ulici Ambra Pietra v centre Martina sa za posledné mesiace výrazne zmenila a rekonštrukcia pokračuje podľa harmonogramu. Ako informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Jenigár, mesto začalo s obnovou ubytovacieho zariadenia v decembri 2024 a cieľom bolo vytvoriť moderné a dostupné nájomné byty pre mladé rodiny, jednotlivcov a ľudí v núdzi.
Vznikne 48 nájomných bytov
Po dokončení vznikne 48 nájomných bytov – 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na október 2025. Cena diela podľa zmluvy predstavuje viac ako 2,8 mil. eur, pričom financovanie je zabezpečené prevažne z nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy SR, zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zo zdrojov mesta Martin.
„Projekt má nielen symbolický, ale aj praktický význam – pomôže mladým rodinám, jednotlivcom aj ľuďom v núdzi nájsť dostupné bývanie,“ uviedol primátor mesta Ján Danko.
Znižovanie energetickej náročnosti
V rámci komplexnej obnovy prebiehajú stavebné úpravy vrátane zateplenia, výmeny strešnej krytiny, okien, dverí, hygienických zariadení, elektroinštalácie a vykurovania s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy. Počas verejného kontrolného dňa boli predstavené už ukončené práce, medzi ktoré patrí výmena strešnej krytiny, nová fasáda, výmena okien, vybudovanie bytových priečok, elektroinštalácie, zdravotechnické a vykurovacie rozvody, vnútorné omietky, izolácie a zriadenie novej výmenníkovej stanice.
Aktuálne prebieha montáž kúpeľňových zariadení, podláh, obkladov, dlažieb, interiérových dverí a ďalšie dokončovacie práce vrátane úpravy pivničných priestorov a okolia s parkovacími miestami.