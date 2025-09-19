Východ Nemecka bojuje s vyľudňovaním, mestá ponúkajú lacné bývanie na skúšku

Cieľom je prilákať nových obyvateľov do poloprázdnych miest a oživiť tak regióny postihnuté odchodom ľudí po zániku komunistického režimu.
Aerial cityscape photo of German Polish town Guben or Gubin
Pohľad na mesto Guben na východe Nemecka ležiace na hranici s Poľskom. Foto: www.gettyimages.com
Mnohé východonemecké mestá, ktoré sa po páde Berlínskeho múru v roku 1989 potýkajú s vyľudňovaním, prichádzajú s netradičným riešením na prilákanie nových obyvateľov. Mesto Guben na poľskej hranici ponúka záujemcom možnosť bývať niekoľko týždňov za symbolický nájom, aby si mohli vyskúšať život v tomto tichom a zelenom meste.

Podľa slov Weslawy Göllerovej, ktorá prišla z väčšieho mesta Mainz, spočiatku pôsobili ulice Gubenu pre svoju prázdnotu „nepokojne“, no postupne si obľúbila pokojné prostredie a dostupné služby, vrátane bezplatnej starostlivosti o jej dvojročnú dcéru. „Môžem si tu ľahko predstaviť prácu ako vychovávateľka,“ uviedla Göllerová, ktorá bola jednou zo 16 ľudí, ktorí počas leta využili program „trial-living“ s nájmom 100 eur týždenne na maximálne štyri týždne.

Bomba pre nemeckú ekonomiku

Guben, ktorý stratil od roku 1990 polovicu obyvateľov – z približne 31-tisíc na 16-tisíc – sa snaží oživiť komunitu sloganom „Mesto, kde ľudia zostávajú“. Podobné programy spustili aj ďalšie východonemecké mestá, napríklad Eisenhüttenstadt, ktoré tiež čelí dlhodobému „exodu“ obyvateľov a hospodárskym problémom po zániku priemyslu z čias komunistického režimu.

Podľa odborníka Tima Leiberta z Leibnizovho inštitút pre regionálnu geografiu (IfL) je odchod mladých ľudí a žien z menších miest vo východnom Nemecku „bombou pre nemeckú ekonomiku“. Štatistiky inštitútu Destatis predpovedajú, že región môže v nasledujúcich 20 rokoch prísť o 8 až 16 percent obyvateľov.

Vedúca projektu oživenia Gubenu Kerstin Geilichová pripomína, že napriek zlepšeniu situácie a dostupnosti pracovných miest v zdravotníctve a priemysle, pretrvávajú predsudky o regióne. „Ťažko sa ľuďom vysvetľuje, že dnes tu môžu nájsť dobrú prácu,“ povedala.

Moderný koncept ako vrátenie tovaru

Programy na skúšobné bývanie umožňujú záujemcom o presťahovanie sa vyskúšať život v týchto mestách bez okamžitého záväzku, čo podľa Aniky Franzeovej, bývalej sociálnej pracovníčky a súčasnej koordinátorky iniciatívy, predstavuje „moderný koncept“ podobný právu na vrátenie tovaru do 30 dní.

Medzi potenciálnych nových obyvateľov patrí aj IT konzultantka Melanie Henningerová, ktorá chce prispieť k spoločnosti napríklad vzdelávaním starších ľudí v digitálnych technológiách. „Snažím sa nemať predsudky a dať tomuto miestu šancu,“ uviedla počas návštevy Eisenhüttenstadtu.

Tieto iniciatívy prichádzajú v čase, keď Nemecko oslavuje 35. výročie zjednotenia, a predstavujú snahu o zmiernenie dlhodobých ekonomických a sociálnych dôsledkov rozdelenia krajiny.

