Bratislava urobila krok k podpore nájomného bývania, podpísala memorandum so štátnou agentúrou

Bratislava podpísala memorandum o spolupráci pri podpore výstavby nájomného bývania s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania a jej investičnými partnermi. Ide o ďalší krok hlavného mesta smerujúci k podpore nájomného bývania. Informoval o tom hovorca magistrátu Peter Bubla.
Cieľom memoranda je zvyšovať podiel dostupného bývania na trhu s nájomným bývaním a zamerať sa najmä na kategóriu medzi sociálnym a komerčným nájomným bývaním.
Majú identifikovať vhodné lokality
„Práve zameranie sa na túto kategóriu by mohlo významne pomôcť zlepšiť dostupnosť bývania pre obyvateľov, ktorí nespĺňajú kritériá pre poskytnutie mestského nájomného bytu a zároveň výškou svojej mzdy nedosiahnu na komerčný nájom,“ priblížil Bubla. Do tejto skupiny patria napríklad aj zamestnanci, ktorí v Bratislave zabezpečujú služby vo verejnom záujme, či už sú to zamestnanci sociálnych služieb, mestskej polície, zdravotníci, alebo učitelia.
Posun v tejto oblasti víta aj poisťovňa Kooperativa, ktorá na Slovensku dlhodobo patrí medzi najväčších investorov do výstavby nájomných bytov a zároveň ako prvý súkromný partner vstúpila do systému štátom podporovaného nájomného bývania. Tento rok sa zapojila prvým projektom v bratislavskej Trnávke a vo financovaní výstavby s týmto zámerom plánuje pokračovať aj v ďalších mestách na Slovensku.
Úlohou hlavného mesta je v rámci spolupráce identifikovať vhodné lokality na realizáciu projektov nájomného bývania a poskytovať súčinnosť pri územnoplánovacích procesoch a povoľovacích konaniach. Zabezpečiť financovanie a realizáciu projektov nájomného bývania preberajú na seba investiční partneri Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Agentúra bude tiež vytvárať podmienky, nástroje a kontrolné mechanizmy na rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania.
Hlavné mesto dnes spravuje 978 nájomných bytov. „Ďalších vyše tisíc je v správe mestských častí, čo je však stále veľmi málo na to, aby sa dalo povedať, že v Bratislave je problém s bývaním vyriešený,“ poznamenal Bubla. Ako dodal, za necelý rok magistrát prijal viac ako tisíc žiadostí o nájomný byt. „V poradovníku je približne 300 žiadateľov o nájomný byt a asi 400 čakateľov na náhradné nájomné byty,“ doplnil hovorca.
Pustili sa do viacerých opatrení
Hlavné mesto sa pustilo do viacerých opatrení na podporu bývania. „Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale aj založenie mestskej nájomnej agentúry, ktorá vie pomôcť ľuďom pri hľadaní dostupného a stabilného bývania,“ vymenoval hovorca s tým, že ako jediné mesto na Slovensku sa dokázali transparentne dohodnúť s developermi, že za zmenu územného plánu v prospech zvýšenia zastavanosti prevedú do vlastníctva mesta päť percent bytov.
V apríli tohto roka dokončila Bratislava výstavbu bytového domu so 103 nájomnými a náhradnými bytmi na Muchovom námestí Petržalke, kde sa už zabývali prvé rodiny a ďalší nájomníci sa doň sťahujú. V druhej etape projektu s druhou bytovkou pribudne na tomto mieste ďalších približne 50 nájomných bytov.
„Bytový dom na Muchovom námestí je mimoriadne dôležitý míľnik pre rozvoj nájomného bývania a Bratislava týmto projektom začala novú éru systematického budovania nájomného bývania po rokoch prešľapovania na mieste a neriešenia problematiky dostupného bývania,“ doplnila viceprimátorka hlavného mesta Lenka Antalová Plavuchová. Pripravujú tiež výstavbu ďalšieho nájomného bytového domu na Terchovskej ulici v Ružinove a na Žitavskej ulici vo Vrakuni.