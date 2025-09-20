Ceny bytov rastú, vlastné bývanie je pre mnohých Slovákov nedostupné

Poradenská spoločnosť Deloitte zverejnila nedávno Property Index 2025, v ktorom zostavila rebríček európskych miest podľa dostupnosti vlastného bývania. Do sedmičky najmenej dostupných lokalít sa dostali všetky tri skúmané mestá zo Slovenska.
Ceny bytov na Slovensku prekonávajú historické maximá, nahor ich tlačí rast miezd aj chabá výstavba
Košice sa umiestnili na štvrtom mieste, Banská Bystrica na šiestom a Bratislava na siedmom mieste. Tri slovenské krajské mestá tak v nedostupnosti bývania predbehli aj metropoly ako Londýn, Miláno či Kodaň. Rebríček porovnával lokality podľa toho, koľko ročných platov je potrebných na kúpu bytu s rozlohou 70 m2.
Slovensko nie ja až tak drahou krajinou
V absolútnych hodnotách pritom nie je Slovensko až tak drahou krajinou. „Ak ceny porovnáme napríklad s Nemeckom, Rakúskom či Holandskom, sme stále nižšie,“ priblížil zakladateľ a CEO realitnej siete UPgreat Richard Churý.
Kým na Slovensku stojí meter štvorcový obytnej plochy podľa štatistiky NBS v priemere 3113 eur, v Rakúsku je to zhruba 4 900 eur a v Česku viac ako 4 500 eur. V Slovinsku je to 3 400 eur. Nižšiu priemernú cenu za meter štvorcový majú v Poľsku a Maďarsku, avšak v porovnaní so západnými krajinami sme stále lacnejší.
Ako vybrať spoľahlivého realitného makléra a čo robiť, ak s ním nie ste spokojný?
„Problémom Slovenska je kúpna sila. Priemerné mzdy sú u nás stále citeľne nižšie než v západnej Európe, a práve tento nepomer spôsobuje, že bývanie sa javí ako menej dostupné,“ vysvetľuje Churý.
Ako dodáva, nejde o absolútne ceny, ale o príjmy, ktoré s nimi nedokážu držať krok. Priemerný plat na Slovensku dosahuje 1 654 eur. V Českej republike je to 2 027 eur a v Poľsku 2 093 eur. Mzda na Slovensku podľa odborníka rastie príliš pomaly.
Čoraz viac domácností na vlastné bývanie nedosiahne
Pre mnohých ľudí sú nehnuteľnosti na Slovensku stále drahé, až nedostupné. Čoraz viac domácností na vlastné bývanie nedosiahne. „Najviac postihnutí sú mladí ľudia, ktorí si kupujú svoju prvú nehnuteľnosť, prípadne jednotlivci s jedným príjmom alebo ľudia po rozvode,“ konštatuje odborník.
Napriek tomu celkový dopyt po bytoch opäť rastie, za čo môžu najmä lacnejšie hypotéky. Tým, ktorým to rozpočet dovolí, odborníci neodporúčajú vyčkávať. Najmä v Bratislave a krajských mestách budú ceny dlhodobo naďalej rásť. Ten kto má prostriedky na kúpu vlastného bývania, by to mal využiť.
„V najbližšom roku či dvoch predpokladám mierny rast cien nehnuteľností, pretože dopyt je vysoký a ponuka nových bytov obmedzená,“ prognózuje Churý. Pripúšťa, že negatívna demografia môže mať na realitný trh negatívny vplyv. Predovšetkým však v slabších regiónoch. „V Bratislave a krajských mestách dopyt po bývaní zostane ďalej vysoký,“ uzatvára.