Kedy je ideálny čas na riešenie vlastného bývania, aby vám "neušiel vlak"?

Samostatné bývanie sa pre Slovákov do 35 rokov stáva čoraz väčším luxusom. V septembri, keď dopyt po bývaní kulminuje, stojí mnoho mladých pred dilemou, či zostať v „mama hoteli“, prenajať si byt a zdieľať ho s cudzími ľuďmi, alebo sa uskromniť v menšom štartovacom bývaní.
Začiatok akademického roka tradične hýbe realitným trhom. Do miest prichádzajú tisíce študentov, internáty sa rýchlo zapĺňajú a prenájmy menších bytov miznú z ponuky. Pre mladých, ktorí nastupujú na pracovný trh, je obdobím, keď sa stretávajú s nedostakom bytov a rastúcimi cenami.
skryte
Najväčší záujem je o menšie byty
Odborníčka na realitný trh a majiteľka realitnej kancelárie Karin & Partners Karin Zápalová potvrdzuje, že trh s prenájmami po skončení prázdnin každoročne vrcholí. „Pozorujeme mierne zvýšenie cien, najmä v mestách, kde je dostatok pracovných príležitostí a kde vysokoškoláci hľadajú privátne bývanie,“ približuje.
Najväčší záujem je podľa nej už tradične o jedno- a dvojizbové byty. Ich ponuka je však obmedzená, čo tlačí ceny nahor. „V Bratislave dnes prenájom garsónky alebo menšieho bytu vyjde bežne na 500 – 700 eur mesačne bez energií,“ uvádza s tým, že v iných krajských mestách sú ceny nižšie, ale tiež rastú.
Nájmy v univerzitných mestách stúpli, odborníčka odporúča vysokoškolákom sporenie alebo investovanie
Mladí, ktorí chcú riešiť vlastné bývanie, zas narážajú na realitu vysokých cien a ťažko dostupných hypoték. „Vývoj cien nehnuteľností kopíruje bankový trh. Dostupnosť úverov priamo ovplyvňuje dopyt po kúpe,“ konštatuje Zápalová. Aj keď je podľa nej aktuálne nastavenie hypoték a postupné zvyšovanie cien vyrovnané, mladí musia počítať s tým, že ich prvé bývanie bude menšie a nie vždy v centre.
„Regionálne rozdiely sú výrazné. V Košiciach alebo Žiline sa ceny pohybujú nižšie ako v Bratislave, avšak problémom sú slabšie pracovné príležitosti a nižšie platy,“ poznamenala. V praxi to znamená, že mladí tu síce nájdu lacnejší byt, ale ťažšie ho dokážu zafinancovať.
skryte
Štartovacie bývanie v mladšom veku
Podľa Eurostatu sa Slováci osamostatňujú až po 31. roku života, čo je viac než priemer EÚ (26 rokov). Dôvodom je kombinácia drahých nehnuteľností, prísnych podmienok na získanie hypotéky a relatívne malého trhu. Podľa odborníčky by sa mladí nemali vzdávať a riešiť svoje prvé vlastné bývanie v mladšom veku.
„Mladí ľudia by mali svoje prvé štartovacie bývanie riešiť vo veku 25 – 30 rokov. Ak sa rozhodnú neskôr, splátky hypotéky môžu byť výrazne vyššie alebo ich banky už budú posudzovať prísnejšie,“ upozorňuje odborníčka na realitný trh. V praxi podľa nej mnohí zostávajú u rodičov podstatne dlhšie. „Máme klientov, ktorí riešia svoju prvú hypotéku až v štyridsiatke, čo banky vnímajú ako pokročilý vek na prvé úverové zaťaženie,“ dodáva.
Ako ochladiť mestá: Inteligentné a udržateľné budovy namiesto klimatizácií
To, že skoré riešenie bývania môže byť výhodné, dokazuje aj konkrétny príklad z praxe. „Tento rok bol najmladším kupujúcim vlastného bývania 22-ročný bankový úradník. Má stabilný príjem, je bez záväzkov a vďaka tomu si vedel zabezpečiť hypotéku na svoj prvý byt,“ priblížila Zápalová.
Opačná situácia však podľa nej nastáva u mnohých tridsiatnikov, ktorí s partnerom a deťmi stále bývajú v podnájme. „Nízke úspory a vyššie životné náklady im sťažujú možnosť získať hypotéku, pretože splátka úveru sa musí prispôsobiť rozpočtu celej domácnosti,“ vysvetľuje. Mnohí tak zostávajú v nájme dlhšie, než by si želali, a časť z nich už ani nedosiahne na vlastné bývanie za podmienok, aké mohli mať pred desiatimi rokmi.
skryte
Kúpa menšieho bytu ako reálna cesta
Pre väčšinu mladých je jedinou reálnou cestou k samostatnému bývaniu menší byt. Ide o kompromis medzi dostupnosťou a vlastným priestorom, ktorý im umožňuje odísť z „mama hotela“ aj bez veľkých úspor.
Podľa Zápalovej je rastúci dopyt po jedno- a dvojizbových bytoch dlhodobým trendom. „Predávajú sa najrýchlejšie, a to nielen ako štartovacie bývanie, ale aj ako investícia. Kupujú ich malí investori s cieľom prenajímať ich ďalej,“ vysvetľuje. Developeri preto v novostavbách cielene uprednostňujú menšie metráže. Hoci ich cena za meter štvorcový býva vyššia, z ponuky miznú ako prvé.
V areáli bývalých chemických čistiarní v Ružinove plánujú výstavbu 12 bytových domov
Odborníci teda odporúčajú začať riešiť vlastné bývanie včas – ideálne medzi 25. a 30. rokom, keď sú podmienky hypoték najvýhodnejšie.
Mladí môžu využiť podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo si v závislosti príjmov zobrať komerčný úver. „Oplatí sa hľadať vopred, pretože najzaujímavejšie ponuky sa na portáloch ani neobjavia a makléri ich často sprostredkujú priamo zo svojich databáz,“ radí Zápalová.
Zároveň pripomína, že je nevyhnutné mať pripravenú aj finančnú rezervu. Banky zvyčajne vyžadujú vlastné zdroje minimálne vo výške 20 percent hodnoty nehnuteľnosti.