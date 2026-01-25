Trnava a Tesco dokončili obchod s pozemkami, podľa Bročku ide o jeden z najlepších v histórii mesta

Mesto Trnava a spoločnosť Tesco Stores SK podpisom kúpnej zmluvy dotiahli do finále niekoľko rokov pripravovaný vzájomný obchod s pozemkami. Tesco získa pozemky s rozlohou približne 1,4 hektára v dvoch lokalitách v rámci Trnavy, na ktorých môže v budúcnosti stavať svoje predajne, Trnava zasa takmer dvojhektárový pozemok na Veternej ulici. Ten využívali najčastejšie cirkusy, terajšie vedenie mesta tam uvažuje s výstavbou bytových domov.
„Ide o kľúčovú akvizíciu naozaj kompaktného rozsiahleho pozemku v tesnej blízkosti centra mesta s výborným napojením a výbornou budúcou využiteľnosťou,“ povedal minulý rok pri schvaľovaní obchodu Mestským zastupiteľstvom v Trnave primátor Peter Bročka. Pozemok by mal podľa neho najskôr dočasne slúžiť na parkovanie, neskôr na mestotvorné funkcie spojené s bytovou výstavbou.
„Každý, kto je aspoň trochu príčetný v kontexte cien nehnuteľností, tak tomu musí byť jasné, že toto je jeden z najlepších obchodov, ktoré mesto uzatvorí, resp. uzatvorilo v histórii, prípadne v ostatných dvadsiatich rokoch,“ dodal primátor Bročka. Za získanie pozemku na Veternej ulici bol aj poslanec Matej Lančarič, ktorý ho označil za „najlepšie miesto na výstavbu bytov možno v celom meste,“ pričom upriamil pozornosť na kompletnú občiansku vybavenosť v okolí, aj na blízky cestný obchvat mesta.
Tesco zaplatí mestu Trnava za pozemky v lokalite Kameného mlyna a na Bratislavskej ulici 1,4 milióna eur, spoločnosť Mestské stavby Trnava zasa Tescu za pozemky a stavby 2,9 milióna eur. Za takýto obchod hlasovali na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 1. septembra 2025 všetci prítomní mestskí poslanci. Jediným spoločníkom v spoločnosti Mestské stavby Trnava je mesto Trnava.