Štát poskytne 25 miliónov eur na nájomné bývanie, podľa Fica vznikne takmer dvetisíc bytov - VIDEO

Vláda SR našla v štátnom rozpočte zdroje vo výške 25 miliónov eur, ktoré budú použité ako nenávratný príspevok pre mestá a obce na výstavbu nájomných bytov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Naštartovanie výstavby
Opatrenie má podľa premiéra Roberta Fica vytvoriť podmienky na naštartovanie výstavby takmer 1 800 nájomných bytov na Slovensku. Predseda vlády to uviedol po rokovaní o výstavbe nájomných bytov na Ministerstve dopravy SR.
Ako informoval Tlačový odbor Úradu vlády SR, samosprávy sú už v súčasnosti pripravené začať s výstavbou približne 500 nájomných bytov. „Obciam a mestám, ktoré sú dobre pripravené na výstavbu takýchto bytov, okamžite prídu finančné prostriedky z tohto mechanizmu,“ oznámil Fico.
Zároveň pripomenul, že na Slovensku fungujú dva systémy výstavby nájomných bytov. Prvý, ktorý je v prevádzke už 25 rokov, je založený na úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ide o zvýhodnené úvery s úročením na úrovni jedného percenta, pričom v menej rozvinutých okresoch je úroková sadzba nulová.
Dostupné nájomné
Mestá a obce môžu prostredníctvom tohto systému pokryť až 60 percent obstarávacích nákladov, zvyšných 40 percent tvorí nenávratný príspevok zo strany štátu. Podľa predsedu vlády vďaka tomuto systému samosprávy dokážu prenajímať byty za dostupné nájomné. Za uplynulých 25 rokov sa takto na Slovensku postavilo približne 50-tisíc nájomných bytov.
Druhý, nový systém výstavby nájomných bytov funguje prostredníctvom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. V jeho rámci vláda uzatvára dohody so súkromnými investormi, ktorí následne zabezpečujú výstavbu nájomných bytov.