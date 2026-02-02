Rezidenčný projekt v Ružinove si dal za cieľ vybudovať 100 bytov za 10 mesiacov

YIT Slovakia pokračuje vo výstavbe komplexu Nuppu v bratislavskom Ružinove. Pri premene bývalého priemyselného areálu na modernú mestskú štvrť si dáva za cieľ vybudovať 100 bytov za 10 mesiacov. Developer zrýchľuje výstavbu polyfunkčných bytových domov prostredníctvom inovatívnych stavebných technológií.
Projekt Nuppu (vo fínštine „púčik“) predstavuje modernú rezidenčnú štvrť s dôrazom na komunitný život. Dominantou komplexu je rozsiahly zelený dvor, ktorý slúži ako spoločný priestor pre šport, relax, a susedské aktivity. Nachádzajú sa tu ihriská, workout zóny, ale aj miesta na piknik či relax.
Nové postupy s každou etapou
Polyfunkčný komplex vzniká od roku 2016 a tvorí ho niekoľko etáp pomenovaných fínskymi názvami kvetov: Lilja, Tulppaani, Ruusu, Jasmiini, Hyasintti, Orkidea, Hortensia, Thuja, Juniperus, Asteri a Magnolia. Investor s každou etapou predstavuje nové postupy, ktoré skracujú čas realizácie bytových domov.
V súlade s týmto prístupom uplatňuje v praxi cieľ postaviť „100 bytov za 10 mesiacov“, a to od zakladania stavby po dosiahnutie kolaudačného minima. Program „100 za 10″ napĺňa developer práve v najnovších etapách rezidenčného projektu Nuppu na Mlynských nivách.
O družstevné bývanie v Bratislave je záujem, developer spúšťa ďalší projekt
„Jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je systematické využívanie novej prefabrikácie, známej aj ako offsite construction,“ približuje developer. Ide o výrobu stavebných prvkov v kontrolovaných výrobných podmienkach s využitím moderných strojov, robotov a laserov. Takýto postup minimalizuje chyby spôsobené napríklad manipuláciou priamo na stavbe a výrazne skracuje čas realizácie.
Najnovšie etapy ružinovského projektu sa vyznačujú vysokou mierou novej modernej prefabrikácie. Pri výstavbe sa využívajú prefabrikované panelové obvodové steny s izoláciou, balkónovými dverami a oknami, poloprefabrikované stropy a medzibytové steny.
„Významnou novinkou sú moderné kúpeľne vyrábané pomocou technológie offsite construction, ktoré vznikajú v kontrolovaných továrenských podmienkach ako funkčné celky. Na stavbu sa dopravujú už kompletne vybavené obkladmi, rozvodmi aj sanitou,“ dodáva investor.
Možnosť družstevného bývania
Polyfunkčný projekt Nuppu cieli na rôzne skupiny obyvateľov, obsahuje už viacero dokončených etáp a postupne sa rozširuje – tvorí ho približne 1 500 bytov / apartmánov s rôznou ponukou veľkostí a dispozícií. Developer aktuálne pokračuje vo výstavbe záverečných etáp.
Nedávno uviedli do predaja nové etapy Nuppu Magnolia 4 a jeden vchod Nuppu Magnolia 5. Projekt ponúka možnosť družstevného bývania, ktorú investor poskytuje ako alternatívu k tradičnému financovaniu.