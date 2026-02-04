Štátny fond rozvoja bývania chce zjednodušiť procesy výstavby nájomných bytov - FOTO

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) mení spôsob, akým Slovensko buduje dostupné nájomné bývanie. Ako uviedol riaditeľ odboru personalistiky, stratégie a komunikácie ŠFRB Pavol Čorba, na konferencii v Banskej Bystrici v stredu spojili pracovníkov okresných a mestských úradov s cieľom zjednodušiť procesy, odstrániť zbytočné chyby a zabezpečiť, aby sa kvalitné nájomné bývanie dostalo k ľuďom rýchlejšie a v plnej kvalite.
Výstavba nájomných bytov
„Prioritným cieľom vedenia ŠFRB je, aby výstavba nájomných bytov na Slovensku výrazne expandovala. Nájomné bývanie nie je len stavebná téma, ale otázka kvality života,“ poznamenal Čorba.
„ŠFRB dnes nestojí len na zákonoch a procesoch. Stojí predovšetkým na ľuďoch, na zamestnancoch fondu, na pracovníkoch okresných a mestských úradov a najmä na klientoch. Našou ambíciou je, aby systém slúžil človeku, nie aby sa človek musel prispôsobovať systému,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
ŠFRB sa naplno hlási k iniciatíve Vlády SR podporovať výstavbu nájomných bytov v samosprávach. Práve mestá a obce sú podľa neho miestom, kde môže vzniknúť stabilné a dostupné bývanie najmä pre mladé rodiny, učiteľov či zdravotníkov. „Mladé rodiny si zaslúžia viac než len sľuby. Potrebujú reálnu možnosť začať svoj život v dostupnom bývaní. ŠFRB je dnes pripravený byť silným partnerom obcí a miest, finančne, odborne aj metodicky,“ doplnil zástupca generálneho riaditeľa ŠFRB Branislav Časnocha.
Najčastejšie chyby
Dôležitou témou konferencie je aj zjednotenie postupov a odstránenie najčastejších chýb pri podávaní žiadostí o výhodné úvery zo ŠFRB. Cieľom je, aby klient bez ohľadu na to, kde na Slovensku žiadosť podáva, dostal rovnako kvalitnú, odbornú a zrozumiteľnú službu. „ŠFRB v tomto roku očakáva vysoký počet žiadostí, a preto posilňuje podporu úradov prostredníctvom školení, metodickej pomoci a moderných digitálnych nástrojov,“ dodáva Čorba.
Súčasťou odborného programu je aj práca s legislatívnymi zmenami. Od 1. januára vstúpili do platnosti nové limity pri obnove bytových domov a cieľom ŠFRB je, aby boli pracovníci okresných a mestských úradov na tieto zmeny plne pripravení.
„Zákony nemajú byť prekážkou, ale nástrojom pomoci. Ak im všetci správne rozumieme, dokážeme nimi výrazne zjednodušiť klientom proces žiadosti o úver aj prácu úradov,“ zaznelo na konferencii.