Rok 2026 sa črtá byť rokom investičných príležitostí v oblasti modernizácie nehnuteľností

Stredná a východná Európa sa v roku 2025 nachádzala na ceste k oživeniu, hoci rast zostáva v jednotlivých krajinách nerovnomerný. Podľa prognóz spoločnosti Colliers sa očakáva, že rast HDP krajín tohto regiónu v tomto roku vzrastie na 2,8 percenta, pričom Poľsko a Bulharsko si udržia solídnu dynamiku, zatiaľ čo Rumunsko a Slovensko sa zotavia pomalšie.
Nová vlna ázijských investícií
Odborníci z Colliers na Slovensku pripravili prognózy vývoja trhu s komerčnými nehnuteľnosťami na tento rok. Výrazný nárast dopytu po priemyselných priestoroch očakávajú v súvislosti s novou vlnou ázijských investícií, najmä z Číny. Tento trend podporujú dodávatelia spoločnosti Volvo a nezávislí výrobcovia, ktorí sťahujú výrobu do strednej a východnej Európy v rámci nearshoringu, teda presunu výroby bližšie k hlavným trhom a zákazníkom.
Máme tu ďalšiu realitnú bublinu? Analytici prinášajú jednoznačnú odpoveď
„Očakáva sa, že objem investícií na Slovensku zostane v nadchádzajúcom roku vysoký, podporený robustnou likviditou. Stratégie investorov sa však budú naďalej zameriavať na prístupy zamerané na pridanú hodnotu. To znamená, že hoci celková transakčná aktivita bude silná, pozornosť sa presunie na staršie budovy s potenciálom prestavby,“ konštatujú odborníci. Tieto aktíva ponúkajú príležitosti na repozicionovanie a modernizáciu, ako aj prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám nájomcov.
Nájomné sadzby
Odborníci z Colliers očakávajú, že nájomné sadzby budú v budúcom roku naďalej rásť, najmä v segmente prémiových kancelárskych priestorov. Tento trend je poháňaný obmedzenou novou ponukou a rastúcimi stavebnými nákladmi.
„V najbližších piatich rokoch pravdepodobne nedôjde k žiadnej špekulatívnej výstavbe budov s rozlohou väčšou ako 15-tisíc metrov štvorcových, čo ešte viac zníži dostupnosť kvalitných priestorov,“ dodávajú.
Bratislava na prahu veľkej premeny. Developeri ohlásili viaceré významné projekty
Spoločnosti sa podľa nich budú naďalej zameriavať na návrat zamestnancov do kancelárií, pričom uprednostnia menšie, ale kvalitnejšie priestory v lukratívnych lokalitách. Hlavným hnacím motorom bude vytváranie moderného a príjemného pracovného prostredia, zatiaľ čo úspory nákladov zostanú na druhom mieste. Požiadavky na zníženie priestorov sa pravdepodobne ďalej zmiernia, aj keď budú pretrvávať.
„Princípy ESG budú naďalej hnacou silou pre nájomcov, investorov a financujúce banky,“ myslia si odborníci s tým, že výkonnosť budov z hľadiska vplyvu na životné prostredie a pokrok smerom k uhlíkovej neutralite zostanú medzi hlavnými prioritami.
Stavebné materiály
Renovácia existujúcich budov nadobudne na dôležitosti ako účinný spôsob minimalizácie spotreby materiálov, pričom sa očakáva zrýchlenie využívania inovatívnych, udržateľných stavebných materiálov.
Slovensko naďalej zaostáva vo veľkosti bytového fondu, chýba v ňom približne pol milióna jednotiek
Priemyselný a logistický sektor na Slovensku zostane podľa odborníkov vo všeobecnosti stabilný, v dôsledku vonkajších a domácich tlakov. „Fiškálna konsolidácia utlmí dopyt, zatiaľ čo vysoké náklady na energiu a rastúce dane zvýšia tlak na efektívnosť,“ uvádzajú ďalej odborníci. Ako dodávajú, nájomcovia budú pravdepodobne uprednostňovať flexibilitu, kontrolu nákladov a renegociácie nájomných zmlúv, čím posilnia trhové prostredie orientované na nájomcov.