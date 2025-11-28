Slovenské nehnuteľnosti rekordne zdražujú, dáta ukazujú najprudší rast cien bývania za posledné tri roky

Realitný trh na Slovensku znovu zrýchľuje a dáta za tretí štvrťrok ukazujú najprudší rast cien bývania za posledné tri roky. Podľa Štatistického úradu SR sa realizačné ceny bytov a domov medziročne zvýšili o 13,4 %, čo je najvyšší nárast za dvanásť kvartálov. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku zdraželi o 4,9 %.
Vývoj je podľa analytičky spoločnosti Wood & Company Evy Sadovskej dôsledkom kombinácie vysokého dopytu, priaznivejších úverových podmienok a stále obmedzenej ponuky. „Zníženie úrokových sadzieb v druhej polovici roka 2024 opäť naštartovalo záujem o hypotéky a mnohé domácnosti nechcú kúpu odkladať, pretože očakávajú ďalší rast cien,“ povedala Sadovská.
Dopyt rastie vo všetkých regiónoch
K zdražovaniu prispieva podľa nej aj zlepšená ekonomická situácia domácností. Reálne mzdy opäť rastú a nezamestnanosť ostáva nízka. Tlak na ceny je citeľný naprieč celým Slovenskom. Ceny sa medziročne zvýšili vo všetkých krajoch, pričom najväčší skok zaznamenal Nitriansky kraj s rastom nad 22 %.
Ceny bytov v niektorých krajských mestách za sedem rokov vzrástli o viac ako 100 percent
Dvojciferný rast hlásila väčšina regiónov, nad úrovňou 20 % sa ocitol aj Banskobystrický kraj. Naopak, najmiernejší nárast vykázal Trenčiansky kraj so 7,6 %. Dynamika je výrazná pri existujúcich nehnuteľnostiach, ktoré medziročne zdraželi o 13,7 %, kým nové projekty rástli o 11,8 %.
Nehnuteľnosti sú výrazne drahšie
V dlhodobom pohľade sú nehnuteľnosti podľa Sadovskej výrazne drahšie než pred dekádou. Byty a domy sa dnes predávajú o 115 % drahšie ako v priemere v roku 2010. Ceny novostavieb vzrástli o 79 %, existujúce nehnuteľnosti dokonca o 131 %.
Podľa vývoja v druhom kvartáli bude Slovensko aj naďalej patriť medzi krajiny EÚ s najrýchlejším rastom cien bývania. Vtedy rástli ceny o 11,3 %, čo bol šiesty najvyšší nárast v Únii. V treťom kvartáli, pri 13,4 %, sa tento trend pravdepodobne ešte posilní.
Očakávania pred rokom 2026
Zvýšený záujem o nehnuteľnosti potvrdzuje aj prieskum spoločnosti Ipsos. Až 23 % Slovákov plánuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov kúpiť byt alebo dom. Najsilnejší dopyt prichádza od ľudí do 34 rokov, z ktorých polovica plánuje kúpu bývania. Pre kupujúcich je stále rozhodujúcim faktorom cena, pri ktorej Sadovská pripomína. „Vysoké ceny bývania nie sú len dôsledkom dopytu, ale aj tvorby novej ponuky, ktorá na Slovensku zostáva pomalá,“ hovorí.
Rast cien nehnuteľností postupne spomaľuje, byty však zdraželi o desiatky eur
Slovenský realitný trh tak vstupuje do roku 2026 s vysokými očakávaniami a rastúcimi cenami. Kým dopyt je stále silný, rastúci záujem mladých kupujúcich a oživené hypotéky môžu ďalej zrýchľovať trhovú dynamiku. Budúci vývoj preto bude závisieť najmä od toho, či sa zvýši ponuka nových projektov a či sa tempo zdražovania dokáže priblížiť európskemu priemeru.