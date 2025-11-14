Ceny bytov v niektorých krajských mestách za sedem rokov vzrástli o viac ako 100 percent

Realitný barometerRealitnej únie SR, ktorý monitoruje ceny bytov v krajských mestách na Slovensku, sa v októbri opäť naštartoval.
Pomalšie zdražovanie na realitnom trhu
Po septembrovom miernom poklese (-0,1 percenta) jeho hodnota znovu stúpla. Medzimesačne poskočil hore o 0,5 percenta, čo však zaostáva za tempom rastu z letných mesiacov. Pomalšie zdražovanie na realitnom trhu potvrdila aj Národná banka Slovenska (NBS).
Realitný trh mierne ochladol, analytici však predikujú ďalšie zdražovanie bytov
„Rast ponukových cien nehnuteľností v priebehu roka postupne spomaľuje, v treťom štvrťroku dosiahol 1,3 percenta. Potiahli ho takmer výlučne ceny bytov, zatiaľ čo ceny rodinných domov sa do zelených čísiel dostali len v mesiaci september,“ konštatuje NBS.
Hodnota Realitného barometra sa takmer zdvojnásobila
Za posledných sedem rokov sa hodnota Realitného barometra takmer zdvojnásobila. „Realitný barometer rastie už skoro dva roky – v porovnaní s októbrom 2023 je vyššie o 23,3 percenta,“ uvádza Realitná únia SR s tým, že za posledných sedem rokov jeho hodnota stúpla o 95,3 percenta.
Podľa Realitného barometra za posledných sedem rokov najviac vzrástli ceny novších dvojizbových bytov, pričom dominujú Košice s nárastom až o 140 percent. Ceny novších trojizbových bytov v metropole východu stúpli o 130 percent a ceny starších dvojizbových bytov o 119 percent.
Významný rast za posledných sedem rokov zaznamenali aj ceny novších trojizbových bytov v Trenčíne, ktoré poskočili o 139 percent a staršie dvojizbové byty v Prešove, ktoré zdraželi o 126 percent. V Banskej Bystrici stúpli ceny novších dvojizbových bytov o 136 percent a starších dvojizbových bytov o 124 percent.