Nedostupnosť bývania sa stáva celoeurópskym problémom, upozorňujú realitné asociácie

Dostupnosť bývania sa naprieč Európou stáva jednou z najpálčivejších sociálnoekonomických tém. Na problém upozorňuje Európske združenie realitných profesií CEPI, ktoré združuje 33 národných realitných asociácií z 26 krajín Európy, vrátane Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá je jediným slovenským členom tejto organizácie.
Podľa aktuálneho stanoviska CEPI z apríla 2025 predstavujú najväčšie bariéry dostupného bývania vysoké stavebné náklady, reštriktívne daňové a povoľovacie politiky, nedostatok bytovej výstavby a zložité regulačné prostredie. Tieto faktory obmedzujú dostupnosť bývania pre mladých ľudí, nízkopríjmové skupiny a pracovníkov v kľúčových službách.
Investičné byty strácajú výnosnosť, výhodnejšou voľbou sa stáva pasívny príjem cez ETF fondy
„CEPI dlhodobo upozorňuje na potrebu koordinovaného európskeho prístupu k bytovej politike, ktorý by umožnil členským štátom zdieľať overené riešenia a čerpať z fondov EÚ na podporu výstavby dostupných bytov. Rovnako dôležitá je aj reforma daňových rámcov a digitalizácia povoľovacích procesov,“ uvádza sa v stanovisku CEPI.
Združenie odporúča zjednodušiť stavebné a územné konania prostredníctvom digitalizácie, znížiť transakčné dane pre mladých kupujúcich, podporovať nájomné projekty typu build-to-rent a motivovať investície do udržateľnej výstavby formou PPP projektov a európskych fondov.
„Ak chceme, aby mladí ľudia na Slovensku mohli bývať dostupne, musíme hľadať nové formy spolupráce medzi štátom, samosprávami a súkromným sektorom. Slovenský realitný trh je súčasťou širšieho európskeho kontextu – a práve CEPI nám umožňuje byť pri tvorbe riešení,“ dodáva viceprezidentka NARKS Adriena Litomerická, ktorá na rokovaniach CEPI zastupuje Slovensko spolu s členom predsedníctva NARKS Martinom Karchňákom.