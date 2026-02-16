Realitný trh s priemyselnými nehnuteľnosťami zaznamenal na konci minulého roka citeľné oživenie

Štvrtý štvrťrok 2025 priniesol výrazné oživenie prenájmovej aktivity na trhu priemyselných nehnuteľností na Slovensku. Čistý dopyt dosiahol viac ako 82-tisíc metrov štvorcových, čo predstavuje citeľný nárast oproti predchádzajúcemu kvartálu.
Rast bol podporený najmä dokončením viacerých dôležitých projektov, ktoré umožnili nájomcom obsadiť nové priestory a prispeli k postupnej stabilizácii trhu. Vyplýva to z aktuálneho kvartálneho reportu spoločnosti 108 Real Estate.
Najvyššia prenájmová aktivita na západe
Ku koncu minulého roka presiahol celkový objem moderných skladových a výrobných priestorov 4,83 milióna metrov štvorcových. Počas štvrtého kvartálu bolo dokončených viac ako 154-tisíc metrov štvorcových nových priestorov. Objem plôch vo výstavbe predstavuje takmer 245-tisíc metrov štvorcových, pričom významná časť projektov je realizovaná špekulatívne. Napriek výraznému prírastku novej ponuky sa trhu podarilo nové kapacity absorbovať bez výraznejšieho tlaku na rast neobsadenosti.
Prenájmová aktivita sa v poslednom vlaňajšom kvartáli výrazne koncentrovala do západného Slovenska. Najsilnejšie regióny boli oblasť Senca (takmer 104-tisíc metrov štvorcových), Bratislava – sever (takmer 100-tisíc metrov štvorcových), Bratislava – mesto (viac ako 27-tisíc metrov štvorcových), Trenčín (viac ako 24-tisíc metrov štvorcových) a Košice (viac ako 15-tisíc metrov štvorcových).
Z pohľadu štruktúry nájomcov dominovali logistické spoločnosti s podielom 33 percent a maloobchod s podielom 30 percent, spolu predstavujúce viac než 60 percent celkovej aktivity. Významný podiel mali aj spoločnosti pôsobiace v oblasti kombinovaného predaja, ako aj výrobné a automobilové firmy. Miera neobsadenosti mierne klesla na 7,40 percenta. Pokles bol najvýraznejší vo východnej časti Slovenska a v širšom regióne Bratislavy.
Najnižšie nájomné v oblasti Senca
Najvyššie dosahované nájomné zostalo stabilné na úrovni 5,40 eura za meter štvorcový mesačne. Priemerné zmluvné nájomné dosiahlo 5,07 eura za meter štvorcový mesačne, pričom mierny pokles cien bol zaznamenaný najmä v západnom Slovensku. Najnižšie nájomné v rámci trhu bolo evidované v oblasti Senca, od 3,90 eura za meter štvorcový mesačne. Širšia ponuka dostupných priestorov naďalej posilňuje vyjednávaciu pozíciu nájomcov, najmä v sekundárnych lokalitách.
„V štvrtom štvrťroku 2025 sme zaznamenali výrazné posilnenie prenájmovej aktivity. Dopyt bol koncentrovaný najmä v západnej časti Slovenska, predovšetkým v oblasti Senca a Bratislavy. Napriek vysokému objemu dokončených projektov sa trh postupne stabilizuje a miera neobsadenosti mierne klesla. Širšia ponuka zároveň vytvára priaznivé podmienky pre nájomcov, ktorí môžu efektívnejšie vyjednávať podmienky nájmu,“ uviedol Sales & Data Support Specialist 108 Real Esttate Ľuboš Búžik.