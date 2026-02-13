Najväčší pražský brownfield prechádza transformáciou, pribudnú tu stovky bytov

Developerská skupina Cresco Real Estate predstavila nový rezidenčný zámer Yards Žižkov v Prahe, ktorý vznikne v rozvojovom území Nákladnej stanice Žižkov. Projekt realizuje so spoluinvestorom – skupinou Wood & Company a nadväzuje ním na postupnú transformáciu jedného z najväčších pražských brownfieldov.
„V dvoch etapách tu vznikne viac ako 1 100 bytov, doplnených o občiansku vybavenosť, verejné priestory a zeleň,“ priblížil investor. Výstavba prvej etapy s približne 520 bytmi bude zahájená v prvom štvrťroku 2026 a prví obyvatelia sa sem budú môcť nasťahovať v priebehu roka 2028.
Plnohodnotná mestská štvrť
Nový rezidenčný komplex v Prahe je koncipovaný ako plnohodnotná mestská štvrť, ktorá prirodzene nadviaže na okolitú zástavbu a urbanistickú štruktúru mestskej časti. Dôležitú úlohu budú zohrávať verejné priestory, vnútrobloky a zeleň, ktoré majú podporiť komunitný život a kvalitu bývania.
Súčasťou projektu bude aktívny parter s obchodmi a službami miestneho charakteru, verejne prístupná zelená promenáda, nové námestie a uzavreté vnútrobloky. Nová výstavba zahŕňa aj päťtriednu materskú školu s kapacitou 125 detí a investíciu do rozšírenia základnej školy na Jarove.
V rámci akvizície projektu prevzali obe spoločnosti záväzky vyplývajúce z kontribučných zmlúv voči mestskej časti Praha 3 v celkovej hodnote 167 miliónov českých korún (približne 6,9 mil. eur). Tie zahŕňajú okrem materskej školy aj úpravy verejných priestranstiev, komunikácií a ďalších prvkov verejnej infraštruktúry.
Nová pražská rezidenčná štvrť by si mala osvojiť princípy 15-minútového mesta. V jej bezprostrednej blízkosti je plánovaná električková trať so zastávkou, ktorá zabezpečí rýchle spojenie s centrom mesta. Investor kladie dôraz na na pešiu priechodnosť a dostupnosť služieb v dochádzkovej vzdialenosti.
Spolupráca so samosprávou
Rozvoj územia prebieha v úzkej spolupráci s vedením mestskej časti Praha 3. „Projekt Yards Žižkov je jedným z prvých, ktoré sa v rámci tohto brownfieldu začnú realizovať. Pre nás ako mestskú časť bolo a je zásadné, aby pri výstavbe tisícov nových bytov v tejto lokalite bola zabezpečená verejná vybavenosť – či už ide o materské a základné školy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, parky alebo verejnú dopravu,“ uviedol zástupca starostu mestskej časti Praha 3 Pavel Dobeš.
Ako dodal, pre tento, ale aj ďalšie projekty bytovej výstavby v areáli Nákladnej stanice Žižkov je kľúčové, že už v polovici tohto roka by sa mala začať výstavba novej električkovej trate, ktorá povedie celým územím a zvýši kapacitu miestnej verejnej dopravy.
Urbanistický a architektonický koncept projektu vzniká v spolupráci s ateliérom QARTA Architektura, ktorý má s revitalizáciou brownfieldov v Prahe dlhoročné skúsenosti. Návrh nadväzuje na architektonický koncept prevzatý v rámci akvizície, ktorý bol ďalej rozpracovaný v súlade so štandardmi spoločnosti Cresco Real Estate.
„Návrh nadväzuje na urbanistickú koncepciu Nákladnej stanice Žižkov s veľkým dôrazom na odkaz industriálnej stopy miesta. Veľkorysé riešenie parteru a námestí s ich priechodnosťou umožňuje prirodzené napojenie na novovznikajúcu mestskú štvrť,“ dodáva architekt projektu a zakladateľ QARTA Architektura Jiří Řezák.