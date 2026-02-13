Nový Istropolis ožíva. Na Trnavskom mýte sa rozbehli práce na rozsiahlom projekte - FOTO

Na Trnavskom mýte v Bratislave sa začali stavebné práce na výstavbe rozsiahleho projektu Istropolis. Ten sa má stať v budúcnosti novým kultúrnym a mestským centrom s funkciami bývania, obchodmi a službami, kanceláriami a dopravnou infraštruktúrou, ale aj zelenými verejnými priestormi.
Úvodná fáza výstavby sa týka dvoch kancelárskych a jednej rezidenčnej budovy, ktoré vytvoria základ budúcej mestskej štruktúry a nastavia charakter celej zóny. Prvý rezidenčný objekt v Istropolise získal financovanie Tatra bankou aj vstup minoritného investičného partnera Sandberg Capital.
Koncept počíta s deviatimi budovami
Istropolis má podľa investora Immocap ambíciu zásadne zmeniť charakter Trnavského mýta a vytvoriť novú vstupnú bránu do mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Cieľom je vybudovať otvorené a živé mestské prostredie, ktoré nebude izolovaným komplexom, ale prirodzenou súčasťou mesta.
Celkový koncept projektu počíta s výstavbou deviatich budov: kultúrno-spoločenskej haly, troch kancelárskych budov a piatich rezidenčných objektov, doplnených o verejné priestranstvá, dve nové námestia, vnútroblokový park a rozsiahlu zeleň.
Projekt Istropolis na Trnavskom mýte vstupuje do realizačnej fázy - FOTO
Významnou súčasťou transformácie má byť aj úprava Škultétyho ulice, ktorá sa výrazne spomalí a pribudne zeleň s dôrazom na bezpečný pohyb chodcov a cyklistov, ako aj prepojenie existujúcich štvrtí. Budúcim srdcom celej zóny sa má stať moderná kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3-tisíc ľudí.
Výstavba vo viacerých fázach
Vzhľadom na rozsah projektu bude výstavba prebiehať postupne v niekoľkých fázach, rozdelených na etapy. Prvá etapa zahŕňa realizáciu dvoch kancelárskych a jednej rezidenčnej budovy, ktoré majú byť dokončené postupne v priebehu dvoch až troch rokov. Kultúrno-spoločenská hala je súčasťou prvej fázy s plánovaným začiatkom výstavby v roku 2027.
Istropolis vzniká na území s rozlohou 4,3 hektára. Projekt má priniesť okrem kultúrno-spoločenskej haly aj 600 bytov, moderné kancelárske priestory pre približne 5-tisíc pracovných miest, retailové prevádzky a nové verejné priestory.