Plánujete kúpu garáže? Pripravte sa na vyššie ceny a na pár vecí si dajte pozor

Plánujete v najbližšej dobe kúpu samostatne stojacej garáže? Ak áno, pripravte sa na obmedzenú ponuku a stúpajúce ceny. Podľa realitnej spoločnosti RE/MAX totiž záujem o tento typ nehnuteľnosti stále rastie a nárast cien očakávajú aj v budúcnosti.

„Aktuálne je dopyt po prenájme garáží niekoľkonásobne vyšší ako po kúpe a aj tento faktor môže ovplyvniť ceny. V každom prípade, trend rastúceho záujmu o garáže ukazuje, že mnoho investičných profesionálov vidí v tejto oblasti skrytý potenciál,“ konštatuje spoločnosť.

V hlavnom meste sa ceny za prenájom garáže pohybujú od 100 do 300 eur mesačne za jedno auto, v závislosti od lokality. Mimo Bratislavy je to od 50 do 120 eur mesačne. Cena za samostatne stojacu garáž sa v Bratislave pohybuje v rozmedzí od 20-tisíc do 50-tisíc eur.

Ilustračné foto gettyimages.com

Na čo si dať pozor pri elektromobiloch

Spoločnosť pripomína, že najdôležitejšími faktormi pri kúpe garáže je lokalita a jej stav. Pokiaľ ide o elektromobily, je vhodné overiť si možnosť ich dobíjania z hľadiska kapacity elektriny.

„V prípade hromadných garážových alebo bytových domov je dôležité zistiť, či je nabíjanie elektromobilov povolené správcom a nie je nutné špeciálne poistenie z hľadiska bezpečnosti,“ upozorňuje majiteľ RE/MAX Elite Bratislava Andrej Churý.

Ako dodáva, v prípade skratu alebo požiaru by totiž garáž, kde sa nabíja elektromobil, mohla byť ťažko uhasiteľná. Stále viac ľudí si totiž kupuje garáž pre elektromobily a preto je otázka, kedy poisťovne začnú požadovať špeciálne poistenie pre takéto garáže.

Skontrolujte si aj pozemok pod garážou

Marián Rusňák z RE/MAX Mr & Mrs Malacky upozorňuje, že je dôležité skontrolovať, či je pozemok pod garážou v osobnom vlastníctve majiteľa, prípadne aspoň mestský. Rovnako dôležitý je aj pozemok pred garážou. „Skontrolujte, aby nebol v osobnom vlastníctve niekoho iného,“ zdôrazňuje.

S rozširovaním parkovacej politiky môže nastať mierne zvýšenie cien, či už pri predaji alebo prenájme garáží. „Aj z tohto pohľadu sa garáže môžu stať zaujímavou investíciou do budúcna a v porovnaní napríklad s jednoizbovým bytom sú cenove dostupnejšie,“ dodáva majiteľ RE/MAX Homecentre Banská Bystrica Peter Kerestény.