Poistenie garáže: Na čo si treba dať pozor?

Každý majiteľ garáže pozná obrovské výhody priestoru, ktorý chráni auto pred vplyvmi počasia, ale aj pred vandalmi. Určite poskytuje väčšiu ochranu aj pred zlodejmi, ako keby auto len tak stálo na ulici. Treba mať pre každý prípad poistenú aj garáž alebo stačí poistenie vozidla?

Garáž zásadne uľahčuje život. V lete chráni auto pred prehrievaním a vplyvom UV žiarenia, v zime sa majiteľ nemusí namáhať s odhrabávaním snehu a rozmrazovaním skiel. Okrem toho garáž poskytuje vždy vítaný úložný priestor.

Ide o nehnuteľnosť, ktorá by mala byť poistená. „Garáž je poistená automaticky, ak je pri poistení rodinného domu zahrnutá do jeho pôdorysu alebo pri poistení bytu zahrnutá do pôdorysu bytového domu a jej plocha je započítaná do podlahovej plochy rodinného domu alebo bytu,“ vysvetlil František Sebestyén, obchodný manažér PREMIUM Poisťovne. V takom prípade teda netreba robiť zvlášť poistenie na nehnuteľnosť a zvlášť na garáž. Dôležité je, aby poistná suma celej nehnuteľnosti zodpovedala reálnym a aktuálnym nákladom na stavebné práce a materiály.

Voľne stojaca garáž

Výška poistnej sumy je dôležitá aj vtedy, ak garáž stojí samostatne na pozemku vedľa domu alebo mimo neho. „Výška poistnej sumy by mala zohľadňovať aktuálne ceny stavebných materiálov a stavebných prác, aby sa najmä v prípade veľkej škody nestalo, že ani stopercentné plnenie nebude stačiť na výstavbu novej garáže,“ zdôraznil Sebestyén.

V návrhu poistnej zmluvy pre nehnuteľnosť môže mať poisťovňa samostatne uvedenú položku garáž. „Novopostavenú garáž je potrebné pripoistiť k už poistenej nehnuteľnosti alebo urobiť náhradu zmluvy, ktorá bude zhŕňať aj novopostavenú garáž,“ vysvetlil odborník. Je možné si vybrať, či sa garáž nachádza v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia, avšak v rámci mesta, respektíve obce, kde je poistená hlavná budova. „Poistenie je na prvé riziko, čo znamená, že si klient stanoví poistnú sumu a hradí sa maximálne do tejto sumy, pričom sa nebude uplatňovať podpoistenie,“ dodal Sebestyén.

Zabezpečenie garáže

V prípade garáže, ktorá nie je súčasťou domu, treba z pohľadu poistenia dbať aj na spôsob zamykania a ďalšie zabezpečujúce prvky.

Na zabezpečenie vecí v garáži by poisťovni mala stačiť obyčajná cylindrická vložka alebo bezpečnostný visiaci zámok, prípadne garážová brána na diaľkové ovládanie.

„Obvodové múry musia byť murované a strop aj podlaha musí spĺňať podobnú odolnosť,“ upozornil Sebestyén na okolnosti, na ktoré treba myslieť ešte pred samotnou výstavbou garáže.

Pokiaľ je garáž poškodená škodovou udalosťou, treba si všetko zdokumentovať, nafotiť aj natočiť na video. V prípade krádeže vecí z garáže je vždy nutné volať políciu.

Aby ste neboli nemilo prekvapení, overte si v poisťovni vopred, aké škody poistenie kryje. Súčasťou poistenia totiž nemusia byť elektronické a optické prístroje, cennosti, ceniny, peniaze, umelecké predmety, osobné doklady, domáce zvieratá, zbrane a strelivo či hudobné nástroje, ak sa nachádzajú v garáži.

„Treba ešte povedať, že pri garáži mimo miesta poistenia sa poistné krytie nevzťahuje na výbavu vozidiel, pracovné stroje, malé vozidlá, športové náradie a bicykle“ dodal Sebestyén.