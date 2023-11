Garáž je dôležitou súčasťou domu. Prečo je dobré ju vykurovať a ako pritom usporiť čo najviac energie

Garáž je dôležitou súčasťou väčšiny rodinných domov. S nadchádzajúcim zimným obdobím a stúpajúcimi cenami energií prichádza otázka, či je potrebné ju vykurovať. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vykurovanie ďalšej miestnosti zbytočne zaťaží náš rozpočet. Pravdou však je, že chlad a vlhkosť negatívne vpývajú na auto a ostatné veci, ktoré máme v garáž uložené. Pri správnych opatreniach nám môže temperovanie tohto priestoru priniesť viaceré výhody.

Vlhkosť spôsobuje problémy

Všetko samozrejme závisí od toho, či máme garáž umiestnenú v rámci domu, ako prístavbu alebo samostatne stojaci objekt. Chlad autu v podstate neškodí, avšak vlhkosť mu nerobí dobre. Preto je potrebné zabezpečiť, aby bola garáž suchá a v zime dobre vetraná. Myslieť treba aj na vlhkosť z podložia. Kvalitná hydroizolácia zabezpečí dlhú životnosť priestoru a vyšší komfort jeho užívania.

Pri stavbe alebo rekonštrukcii je vhodné zvoliť si také systémy ochrany pred vodou a vlhkosťou, ktoré navzájom spolupracujú. V dôsledku nesprávnej alebo poškodenej hydroizolácie trpí nielen garáž, ale aj predmety v nej uskladnené. „Na hydroizoláciu podlahy v garáži odporúčam použiť cementovú, vláknami vystuženú hydroizolačnú maltu, modifikovanú špeciálnymi polymérmi odolnými proti alkáliám, teda zásaditým, vo vode rozpustným soliam,“ radí odborník na stavby a rekonštrukcie zo spoločnosti Sika Branislav Augustín.

Takáto malta podľa neho zvládne aj náročné podmienky, ktoré sú na podlahu v garáži kladené. Malé nedostatky na tesnení pri spojoch, oknách alebo na streche zas pomôže vyriešiť polyuretánová pena.

Ilustračné foto gettyimages.com

Ideálne je temperovanie

Voda sa môže do garáže dostať aj spolu s autom, napríklad keď je zasnežené alebo výdatne pokropené dažďom. Zásadný problém však môže spôsobiť najmä vzdušná vlhkosť, ktorá je príčinou vzniku korózie. Ku kondenzácii vody na paru dochádza vtedy, keď sú veľké rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou. Teda keď sa z vyhriatej garáže vyjde do mrazivého rána alebo naopak, keď sa z vlhkého exteriéru vojde do teplej garáže.

Aby neboli rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou v garáži priveľké, ideálne je miestnosť temperovať. „Vlhkosť treba odvádzať pomocou vetracích otvorov, riešením môže byť aj ventilátor a žľab na odtok prebytočnej vody,“ vysvetľuje technik zo spoločnosti Gardeon Rastislav Matuška. Keď sa garáž používa zároveň aj ako dielňa, požiadavky na tepelný komfort sú samozrejme vyššie.

Problémom môže byť vykurovanie samostatne stojacej garáže, ktorá nie je súčasťou ani prístavbou domu. „Logickou požiadavkou na zdroj tepla v samostatne stojacej garáži je najmä konštrukčná jednoduchosť, preto sa obvykle využíva niektorý z typov elektrického vykurovania. Na temperovanie garáže môžete použiť

napríklad podlahové vykurovanie,“ radí odborník z Gardeon.

Ilustračné foto gettyimages.com

Dôležitá je izolácia podlahy

Elektrické odporové vodiče alebo rohože zabudované vo vrchnej vrstve podlahy ju zohrejú a vysušia, pričom od podlahy sa mierne ohreje celý priestor garáže. „Aby ste však nevykurovali aj zem pod garážou, podklad je potrebné tepelne zaizolovať. Ideálne je preto počítať s týmto systémom kúrenia už pri výstavbe garáže,“ upozorňuje Matuška. Na čiastočné vykurovanie garáže je možné použiť elektrický radiátor. Ekonomickejším riešením sú interiérové plynové ohrievače.

Najlacnejším zdrojom tepla sú tuhé palivá, ktoré sa spaľujú v piecke alebo kachliach. Toto riešenie však nie je do garáže úplne ideálne a používa sa iba v ojedinelých prípadoch. „Ak plánujete garáž temperovať alebo v nej dokonca príležitostne kúriť, určite by mala byť komplexne zaizolovaná. Inak bude jej vykurovanie stáť zbytočne veľa peňazí,“ upozorňuje Matuška.

Komplexná izolácia zahŕňa zateplenie stien, podlahy aj strechy. „Výhodné riešenie v tomto smere ponúkajú kompletne zateplené plechové garáže s vonkajšou omietkou. Izolované montované garáže majú sendvičové steny s vnútorným tepelnoizolačným jadrom,“ približuje odborník z Gardeon. Ako dodáva, ich súčasťou je izolácia z PUR peny, ktorá má pri hrúbke 50 mm tepelnoizolačné vlastnosti porovnateľné napríklad so stenou z pórobetónových tvárnic s hrúbkou až 200 mm.