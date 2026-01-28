Nový symbol Sydney? Ikonická drevená strecha rybieho trhu je už hotová

Sydney dokončilo výrazný stavebný míľnik na brehu Blackwattle Bay. Nový Sydney Fish Market má hotovú strechu, ktorá sa už teraz stala jeho poznávacím znakom. Približne 200 metrov dlhá vlniaca sa konštrukcia z masívneho dreva a hliníkových modulov mení siluetu nábrežia a naznačuje, že trhovisko nebude len zázemím pre predaj rýb, ale aj novým verejným miestom mesta.
Strecha definuje celú stavbu
Najväčšia pozornosť smeruje k streche, pretože určuje charakter budovy. Dôležitá je aj jej praktická stránka, takto navrhnutá strecha vytvára súvislý prístrešok nad prevádzkou a verejnými zónami, chráni pred počasím a pomáha usporiadať pohyb ľudí v budove aj okolo nej.
Z technického hľadiska ide o veľkorozponovú drevenú mriežku z lepených lamelových nosníkov. V konštrukcii je ich takmer šesťsto a dopĺňajú ich stovky hliníkových strešných modulov. Výsledok pôsobí ľahko, no je postavený ako presný systém, ktorý dokáže prekryť veľkú plochu a zároveň vytvoriť jednotný architektonický obraz.
Prečo masívne drevo?
Použitie masívneho dreva na stavbe tohto typu nie je len estetická voľba. Pri veľkých rozponoch dokáže byť drevo výhodné najmä vtedy, keď je konštrukcia navrhnutá ako prefabrikovaný a presne montovaný systém. To zjednodušuje logistiku na stavbe a umožňuje skladať strešné prvky ako modulárnu sústavu. V prímorskom prostredí sa zároveň kladie dôraz na detail a ochranu materiálov. Práve preto sa stretávame s kombináciou dreva a hliníka.
Nový trh má aj silný ekonomický rozmer
Projekt je významný aj mimo architektúry. Počas výstavby vzniklo viac než 700 pracovných miest a prevádzka má priniesť približne ďalších 700 stabilných pozícií. Z pohľadu mesta je podstatné aj to, že veľká časť kontraktov zostala u domácich dodávateľov.
Pre návštevníkov bude najviditeľnejšia zmena v kapacite a ponuke. Retail časť má byť približne dvojnásobná oproti pôvodnému trhovisku. To znamená viac predajných miest, viac gastronómie a lepšie možnosti, ako spracovať veľké množstvo návštevníkov bez toho, aby sa z lokality stal úzky lievik.
Ako má fungovať v praxi
Sydney Fish Market posúva tradičné predstavy o rybom trhu. Má mať viac podlaží, veľkú trhovú halu, zázemie pre podujatia a priestory, ktoré majú fungovať aj mimo rannej špičky predaja.
Zmyslom je oddeliť prevádzkové trasy od návštevníckych tak, aby logistika fungovala bezpečne a plynulo, a zároveň aby sa ľudia v priestore cítili komfortne. Takéto riešenie je dôležité pri takejto budove, ktorá má ambíciu byť celodennou destináciou, nielen ranným nákupom.
Čo to znamená pre Sydney
Dokončenie strechy je jasný signál, že projekt sa dostal do finálnej fázy. Pre mesto je to investícia do nábrežia, ktoré má fungovať ako aktívny verejný priestor s vyššou kapacitou, širšou ponukou a jasne rozpoznateľnou architektúrou. Ak sa naplní prevádzkový zámer, Sydney získa miesto, ktoré spája praktickú funkciu trhoviska s mestským životom, gastronómiou a pohybom po nábreží.