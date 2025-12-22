Zlato a červená ustupujú vianočným trendom. Stavili ste tento rok na zemité tóny?

Tento december sa vianočný dekor vo svete láme, na jednej strane je návrat nostalgie a maximalizmu, na druhej pokojný tichý luxus v zemitých tónoch. Červená a zlato zostávajú klasikou, no vedľa nich dnes rovnako sebavedomo stoja čokoládová hnedá, olivová zelená, krémová a tlmené kovy.
Teplá čokoládová hnedá z Ameriky
Americké magazíny a trendové prehľady túto sezónu pomenúvajú veľmi priamo. Veľký moment majú teplé čokoládové hnedé a prírodou inšpirované odtiene zelenej. Do popredia sa posúva aj metalický lesk ako patinovaná mosadz, meď a tmavšie, luxusnejšie kovové odtiene. V praxi to vytvára sviatky, ktoré pôsobia útulne, prevláda menej kontrastov, viac hĺbky, vrstvenia a materiálov.
Británia drží tradíciu, no pracuje s ňou jemnejšie
V Británii sa trendové línie držia tradície o čosi pevnejšie. Britský obchodný reťazec John Lewis komunikuje klasické vianočné farby (červená, zelená, zlaté akcenty), no v súčasnom prevedení. Kladie viac dôrazu na atmosféru domova, stolovanie, sviečky a zdedené či ručne pôsobiace prvky. Výsledok nie je návrat do minulosti, skôr moderné čítanie tradície, také, ktoré sa dá ľahko prepojiť aj s neutrálnym interiérom.
Maximalizmus z dizajnových magazínov je späť a s ním aj modrá
Zároveň platí, že dizajnové médiá dnes rovnako hlasno hovoria aj o opaku zemitosti: o maximalizme, vrstvení a výrazných farbách. ELLE Decor tento rok opisuje Vianoce ako obdobie „viac je viac“, veľa dekoru, osobné predmety, bohaté textúry a návrat sentimentu. Pridáva sa k tomu paleta modro – bielej, ktorá pôsobí sviežo a elegantne aj bez tradičnej červenej. V praxi to znamená, že trend nie je jeden.
Sociálne siete prepisujú pravidlá „správnych“ Vianoc
A potom je tu TikTok, kde tento december výrazne letí trend Vianoc 90tych rokov – k Vianociam, ktoré si mnohí pamätajú z detstva. Namiesto dokonale zladených stromčekov prichádzajú viacfarebné svetielka, jednoduché ozdoby a dekor, ktorý má emóciu a príbeh. Presne o tom píše aj The Guardian. Podľa neho nostalgia funguje, lebo je známa, útulná a okamžite vyvolá spomienky. A práve preto červená a zlato dnes skôr ustupujú do úlohy doplnkovej, nie hlavnej farby. Nie preto, že by boli zlé, ale preto, že ľudia si čoraz viac vyberajú štýl podľa seba. Niekto chce pokojné zemité tóny, iný hravé retro. Obe verzie sú tento rok správne.
Ak ste sa tento rok rozhodli pre zemité odtiene, ste úplne v trende, práve teraz patria medzi najsilnejšie smerovania, ktoré vidno aj v zahraničí. Nahráva tomu aj Pantone farba roka 2025 Mocha Mousse, vďaka ktorej je hnedá považovaná za jednu z hlavných farieb sezóny. Zároveň však platí, že tento december nemá jednu správnu paletu: popri zemitosti je rovnako viditeľný maximalizmus, retro nálada aj elegantná modrá. No najväčším trendom Vianoc je dnes jednoducho to, že si ich ladíte podľa seba.