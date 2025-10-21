Chátrajúci kultúrny dom v Ružinove sa po rokoch dočká zaslúženej obnovy - FOTO

Dom kultúry (DK) Bulharská v bratislavskom Ružinove chátra už viac ako desať rokov. Len niekoľko týždňov pred jeho plánovanou rekonštrukciou vypukol v jeho priestoroch požiar, ktorý sa však hasičom podarilo včas uhasiť. O aktuálnej situácii informoval starosta Ružinova Martin Chren.
„Zohnať peniaze na rekonštrukciu nebolo vôbec ľahké: aj so zariadením si vyžiada zhruba 4 milióny eur,“ priblížil starosta. Ako dodal, vďaka podpore z eurofondov by stavebné práce na obnove DK v Trnávke mohli začať už v najbližších mesiacoch.
Ponuka lacnejšia takmer o milión eur
„Len nedávno sme ukončili výberové konanie na zhotoviteľa a ak víťaz (s ponukou skoro o milión lacnejšou, než bol očakávaný rozpočet) podpíše zmluvu, stavebné práce začnú ešte tento rok – a už koncom budúceho roka by mal kulturák opäť slúžit obyvateľom Trnávky i celého Ružinova,“ spresnil Chren.
Za posledné roky bol DK Trnávka častým terčom vandalov. Na dva roky sa situácia zlepšila, keď ho dočasne dostalo do prenájmu mládežnícke združenie, po jeho odchode však budova znova zostala prázdna. „Len za posledné týždne sme tam viackrát zasahovali, dvere sme dokonca prizvárali, zadebňovali okná, no vandali sa opätovne dostali dnu,“ vysvetlil starosta.
Teraz sa zdá, že napriek nedávnemu požiaru, svitá zanedbanej budove na lepšie časy. „Poškodenia by nemali byť vážne a keďže ide o chátrajúcu stavbu, ktorá sa bude celá prerábať, ani škody na majetku nie sú nejako zásadné. Rekonštrukcia nie je nijako ohrozená a nebude ju treba odsúvať,“ doplnil Chren.
Po ukončení rekonštrukcie by v obnovenom kultúrnom dome mala opäť fungovať veľká sála pre účely spoločenských a kultúrnych podujatí, menšie sály pre krúžkové aktivity, ale aj pobočka knižnice s kaviarňou a detským kútikom, či klub seniorov s výdajom stravy pre dôchodcov.