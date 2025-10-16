Ceny nehnuteľností stále stúpajú, Slovensko je v raste šieste najrýchlejšie v rámci Európskej únie

Bývanie patrí na Slovensku medzi diskutované témy, najmä z dôvodu vývoja cien, dostupnosti či novej výstavby. Ceny bytov a domov ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad dopyt a ponuka, výška úrokových sadzieb na hypotékach, lokalita či vývoj ekonomiky.
Ako sa tieto ceny vyvíjajú u nás v porovnaní s inými krajinami EÚ priblížila v aktuálnej analýze analytička Wood & CompanyEva Sadovská.
Ceny nehnuteľností vzrástli
Ceny nehnuteľností určených na bývanie v druhom štvrťroku 2025 na Slovensku medziročne vzrástli o 11,3 percenta. V prípade novostavieb prišlo vlani k nárastu cien o 10,5 percenta, u existujúcich bytov a domov bolo evidované medziročné zdraženie o 11,4 percenta.
Vyplynulo to z najaktuálnejších údajov Eurostatu (House price index). Vlani ceny bytov a domov dosiahli na Slovensku medziročné tempo zdražovania na úrovni 3,8 percenta. V prvom tohtoročnom štvrťroku sa ceny zvýšili o 12,2 percenta. Rast cien na Slovensku bol rýchlejší v porovnaní s priemerným rastom v eurozóne (5,1 %) a v EÚ (5,4 %).
Spomedzi členských štátov EÚ zaznamenali najvýraznejší medziročný nárast Portugalsko (17,2 %), Bulharsko (15,5 %) a Maďarsko (15,1 %). Slovensko s nárastom cien o 11,3 percenta dosiahlo šiesty najvýraznejší medziročný nárast spomedzi krajín EÚ. Pokles cien nehnuteľností na bývanie vykázali iba vo Fínsku o – 1,3 %. Vo Francúzsku, Švédsku a na Cypre evidovali len veľmi mierny nárast.
Dopyt prevažuje nad ponukou
„Na slovenskom realitnom trhu naďalej prevažuje dopyt nad ponukou. Pokles úrokových sadzieb ešte v druhej polovici roka 2024 podporil rast záujmu o úvery na bývanie, najmä o hypotekárne financovanie,“ priblížila analytička.
Ako dodala, zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach zároveň posilňuje opätovný reálny rast miezd a pretrvávajúca nízka miera nezamestnanosti. Domácnosti pritom očakávajú ďalší rast cien, čo ich motivuje neodkladať rozhodnutie o kúpe. Vývoj cien naďalej výrazne ovplyvňuje región a lokalita.
Trh rezidenčného developmentu
„Slovenský rezidenčný trh v súčasnosti prechádza významnými zmenami, ktoré odzrkadľujú novú dynamiku dopytu – najmä zo strany mladšej generácie kupujúcich,“ poznamenala Sadovská. Spoločnosť Wood & Company vstúpila na trh rezidenčného developmentu v roku 2021 prostredníctvom spoločných podnikov s developermi. Aktuálne pripravuje alebo realizuje viac ako 3 500 bytových jednotiek.
„Naše skúsenosti ukazujú, že pre mladšiu generáciu kupujúcich sú pri výbere bývania rozhodujúce najmä výborná dopravná dostupnosť a kvalitná infraštruktúra,“ doplnil Local Partner Wood & Company Martin Šmigura.
K najvýznamnejším projektom spoločnosti v Bratislave patria Millhaus v oblasti Mlynských Nív, Rezidencia Kuchajda a Lakeside Park 03 pri jazere Kuchajda, ako aj Slnečnice – Nad Mestom v Petržalke. Súčasťou portfólia je aj projekt Nová Merina v Trenčíne.