Ponuka novostavieb v Bratislave výrazne stúpla, u kupujúcich stále dominujú dvojizbové byty

Trh s novými bytmi v Bratislave zažil počas tretieho štvrťroka 2025 ďalšie výrazné oživenie. Podľa dát spoločnosti BuiltMind, ktorá automatizovane sleduje predaje novostavieb v hlavnom meste, sa počet dostupných jednotiek zvýšil oproti predchádzajúcemu kvartálu o takmer 17 percent na úroveň 3 800 bytov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 2018.
Trhu sa darí
„Napriek tradičnému letnému spomaleniu dopytu sa na trhu predalo celkovo 715 jednotiek, čo znamená približne 48-percentný medziročný nárast oproti tretiemu kvartálu 2024 a zároveň tretí najvyšší výsledok od roku 2021,“ priblížila spoločnosť s tým, že trh tak zostáva mimoriadne aktívny a stabilný.
„Bratislavskému trhu s novostavbami sa aktuálne mimoriadne darí. Aj napriek zvýšenej ponuke a sezónnemu útlmu zostáva záujem o nové bývanie veľmi silný. Kupujúci reagujú na zlepšené podmienky hypotekárneho financovania a stabilizované ceny,“ dodáva CEO spoločnosti BuiltMind Martin Decký.
Priemerná ponuková cena
Počas tretieho kvartálu na trh pribudlo viac ako 800 nových jednotiek, čo spolu s takmer 1 200 novými jednotkami v druhom kvartáli zásadne zvýšilo ponuku. Na trh pribudlo množstvo nových etáp projektov v etablovaných lokalitách ako sú Bory, Slnečnice či Čerešne, ale aj úplne nových projektov ako Podunajky či Danubius.
„Tento trend potvrdili aj prvé dni štvrtého kvartálu, kde pribudlo v priebehu niekoľkých dní ďalších takmer 200 jednotiek v nových projektoch,“ konštatuje spoločnosť. Priemerná ponuková cena v Bratislave sa v treťom kvartáli 2025 nezmenila a zostala na úrovni približne 5 500 eur za meter štvorcový.
„Napriek tomu pokračoval rast cien menších bytov 1+kk, ktoré už prekročili hranicu 6-tisíc eur za meter štvorcový,“ poznamenala spoločnosť. Dvojizbové byty sa držia tesne nad úrovňou 5 300 eur za meter štvorcový, zatiaľ čo väčšie byty ostali stabilné.
Najviac dominujú dvojizbové byty
Najviac predaných jednotiek v treťom kvartáli 2025 dosiahol developer Cresco Real Estate s celkovo 111 predanými bytmi. Nasleduje YIT Slovakia so 72 predajmi a Penta Real Estate s 56 predajmi.
„Z pohľadu jednotlivých projektov dominovali opäť Slnečnice, ktoré dosiahli 103 predajov v rámci všetkých etáp – z toho 46 v novej fáze Slnečnice Nad Mestom – Veže,“ spresnila spoločnosť.
„Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa v Bratislave predalo viac než 2-tisíc nových bytov, teda približne rovnaké množstvo, aké sa predalo za celý rok 2024. Tento vývoj jasne odzrkadľuje silný a pretrvávajúci dopyt po novostavbách v hlavnom meste,“ uviedol Senior Research Analyst v Cushman & Wakefield Lukáš Brath s tým, že najväčší záujem kupujúcich sa naďalej sústreďuje na dvojizbové byty, ktoré tvoria takmer polovicu všetkých predajov.
„Zároveň však evidujeme rastúci záujem o väčšie byty, čo sa prejavilo aj v náraste priemernej výmery predaných bytov o tri metre štvorcové,“ doplnil.
Znižovanie úrokových sadzieb
Prieskum ECB očakáva ďalšie zníženie úrokových sadzieb, ktoré by malo ďalej pokračovať až k hodnote 1,75 percenta na prelome rokov 2025-2026. Pokračujúce uvoľňovanie menovej politiky vytvára priaznivé prostredie pre udržanie silného dopytu aj v nasledujúcich obdobiach.
„Očakávame, že bratislavský trh sa v horizonte najbližších dvoch rokov ustáli na stabilne dobrých číslach v rozmedzí od cca 700 – 900 predajov za kvartál a to pri medziročnom raste cien okolo päť až šesť percent,“ uzatvára Decký.