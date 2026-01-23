Interiérový dizajn 2026: Chladné a ostré kontúry nahradí domov s príbehom

Trendy interiérového dizajnu sa v roku 2026 budú niesť v znamení teplých a komorných tónov. Chladý minimalizmus postupne nahradzuje domov, ktorý vyvoláva emócie a rozpráva osobný príbeh. Interiérom budú tento rok vládnuť prírodné materiály a kombinácie rôznych povrchov.
1. Teplé, osobné a bohaté farby
Farby interiérov sa menia od chladných, neutrálnych tónov smerom k teplejším, hlbším a výrazným odtieňom. Dominovať budú teplé neutrálne odtiene pre pocit pokoja (khaki, hnedá, terakota), hlboké a dramatické farby pre akcenty (fialová, zelená) a kombinácie, ktoré vyzdvihujú emocionalitu a osobnosť priestoru.
2. Midimalizmus pred minimalizmom
Tento trend kladie dôraz na významné predmety, osobné objekty a emocionálnu hodnotu, nie na úplné odstránenie dekoru. Znamená menej „sterilného“ minimalizmu a viac priestoru, ktorý rozpráva príbeh obyvateľov domu.
3. Organické tvary a jemné krivky
Ostré línie nahradia zaoblené a plynulé tvary v nábytku aj v architektonických detailoch. Do popredia sa dostávajú oblúky, zaoblené pohovky či kusy nábytku, ktoré vyvolávajú pocit pokoja a plynulosti.
4. Prírodné a hmatateľné materiály
Interiérom začínajú dominovať materiály ako drevo, kameň, keramika, ľan či surové omietky. Tieto sú často ponechané v prirodzenej forme s dôrazom na textúru a autenticitu. Tento trend súvisí s orientáciou na udržateľnosť a zároveň kvalitu.
5. Textúra ako nový luxus
Textúra sa stáva kľúčovým prvkom. Do popredia prichádzajú veľké koberce a hrubé pletené materiály, ale aj kombinovanie hladkých a nerovných povrchov pre väčšiu hĺbku a dotykový zážitok, čo vytvorí pocitovo bohatší priestor.
6. Osobité a vrstvené priestory
Inetriéry roku 2026 nebudú jednoliate a minimalistické. Prednosť dostanú vstvené a prepracované priestory s kontrastami textúr, farieb a detailov, ktoré vytvárajú pocit osobnej atmosféry.
7. Nové vzory a geometrie
Trend šachovnice sa vracia, avšak v jemnejšej a sofistikovanej verzii vhodnej do rôznych štýlov, od moderného až po tradičný.
8. Funkčné zónovanie kuchyne
Kychynské priestory sa začínajú viac orientovať na jasné fukčné zóny: varenie, príprava, sociálna časť a odkladacia časť, často s pomocou dvojitých ostrovov, sekundárnych pracovných plôch a vstavaných skriniek.
Dizajnové trendy z minulosti, ktoré sa dostávajú do úzadia:
prehnaná minimalizácia priestoru bez osobnosti
príliš chladné neutrálne odtiene ako čistá biela či sivá
lacné „fast furniture“ a oversaturated maximalizmus
Okrem estetických prvkov sa pozornosť presúva na priestroy, ktoré podporujé emocionálne pohodlie a osobnú identitu, nielen trendovú funkčnosť. Dom sa stáva miestom, ktoré má byť živé, autentické a odzrkadlovať život jeho obyvateľov.