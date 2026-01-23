Interiérový dizajn 2026: Chladné a ostré kontúry nahradí domov s príbehom

Trendy interiérového dizajnu sa v roku 2026 budú niesť v znamení teplých a komorných tónov. Chladý minimalizmus postupne nahradzuje domov, ktorý vyvoláva emócie a rozpráva osobný príbeh. Interiérom budú tento rok vládnuť prírodné materiály a kombinácie rôznych povrchov.

1. Teplé, osobné a bohaté farby

Farby interiérov sa menia od chladných, neutrálnych tónov smerom k teplejším, hlbším a výrazným odtieňom. Dominovať budú teplé neutrálne odtiene pre pocit pokoja (khaki, hnedá, terakota), hlboké a dramatické farby pre akcenty (fialová, zelená) a kombinácie, ktoré vyzdvihujú emocionalitu a osobnosť priestoru.

2. Midimalizmus pred minimalizmom

Tento trend kladie dôraz na významné predmety, osobné objekty a emocionálnu hodnotu, nie na úplné odstránenie dekoru. Znamená menej „sterilného“ minimalizmu a viac priestoru, ktorý rozpráva príbeh obyvateľov domu.

3. Organické tvary a jemné krivky

Ostré línie nahradia zaoblené a plynulé tvary v nábytku aj v architektonických detailoch. Do popredia sa dostávajú oblúky, zaoblené pohovky či kusy nábytku, ktoré vyvolávajú pocit pokoja a plynulosti.

4. Prírodné a hmatateľné materiály

Interiérom začínajú dominovať materiály ako drevo, kameň, keramika, ľan či surové omietky. Tieto sú často ponechané v prirodzenej forme s dôrazom na textúru a autenticitu. Tento trend súvisí s orientáciou na udržateľnosť a zároveň kvalitu.

5. Textúra ako nový luxus

Textúra sa stáva kľúčovým prvkom. Do popredia prichádzajú veľké koberce a hrubé pletené materiály, ale aj kombinovanie hladkých a nerovných povrchov pre väčšiu hĺbku a dotykový zážitok, čo vytvorí pocitovo bohatší priestor.

6. Osobité a vrstvené priestory

Inetriéry roku 2026 nebudú jednoliate a minimalistické. Prednosť dostanú vstvené a prepracované priestory s kontrastami textúr, farieb a detailov, ktoré vytvárajú pocit osobnej atmosféry.

7. Nové vzory a geometrie

Trend šachovnice sa vracia, avšak v jemnejšej a sofistikovanej verzii vhodnej do rôznych štýlov, od moderného až po tradičný.

8. Funkčné zónovanie kuchyne

Kychynské priestory sa začínajú viac orientovať na jasné fukčné zóny: varenie, príprava, sociálna časť a odkladacia časť, často s pomocou dvojitých ostrovov, sekundárnych pracovných plôch a vstavaných skriniek.

Dizajnové trendy z minulosti, ktoré sa dostávajú do úzadia:

  • prehnaná minimalizácia priestoru bez osobnosti

  • príliš chladné neutrálne odtiene ako čistá biela či sivá

  • lacné „fast furniture“ a oversaturated maximalizmus

Okrem estetických prvkov sa pozornosť presúva na priestroy, ktoré podporujé emocionálne pohodlie a osobnú identitu, nielen trendovú funkčnosť. Dom sa stáva miestom, ktoré má byť živé, autentické a odzrkadlovať život jeho obyvateľov.

