Komerčné nehnuteľnosti zaznamenali výrazný nárast investícií, vzrástla aj priemerná veľkosť transakcie

Objemy investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku v roku 2025 dosiahli úroveň 929 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 73 percent. Vyplýva to zo správy spoločnosti CBRE. Dominovali investori z Česka (33 percent) a domáci investori (28 percent). Najviac investícií sa realizovalo v maloobchodnom sektore (46 percent) a v sektore logistických a výrobných nehnuteľností (37 percent).
„Investičné prostredie po dvoch slabších rokoch výrazne ožilo. Už začiatkom roka 2025 sa realizovalo viacero významných transakcií, ktoré sa presunuli z konca roka 2024,“ konštatujú analytici z CBRE. Potvrdzuje to aj fakt, že prvý kvartál bol najaktívnejším obdobím roka.
Najviac sa investovalo do maloobchodných nehnuteľností
Celkovo sa vlani uskutočnilo 25 transakcií, čo je o jednu transakciu viac než v roku 2024, pričom išlo o obchody s vyššou cenou. Priemerná veľkosť transakcie vzrástla z 22,4 milióna eur v roku 2024 na 37,1 milióna eur v roku 2025.
Rok 2026 sa črtá byť rokom investičných príležitostí v oblasti modernizácie nehnuteľností
Najnovšie dáta spoločnosti CBRE poukazujú, že najviac sa investovalo do maloobchodných nehnuteľností. „Rok 2025 bol pre maloobchodný sektor mimoriadne úspešný, keďže sa celkový objem v rámci tohto sektora vyšplhal až na 430 miliónov eur a prekonal doposiaľ historicky najlepší rok 2016. Výraznou mierou k tomu prispeli predaje troch nákupných centier v Bratislave a ďalšie predaje maloobchodných portfólií v rámci ostatných miest,“ priblížil obchodný riaditeľ CBRE SlovenskoĽubor Procházka.
Logistický sektor na druhom mieste
Na druhom mieste sa umiestnil logistický sektor s podielom 37 percent a na treťom mieste kancelársky sektor s podielom 16 percent. Zvyšné percento skončilo v rezidenčnom sektore. Čo sa týka zastúpenia investorov, v roku 2025 bol spoločný podiel slovenských a českých investorov o niečo vyšší ako v roku 2024, zároveň sa však výrazne zvýšil aj celkový objem realizovaných investícií.
„Teší nás, že tuzemský kapitál má silné zastúpenie, ale v roku 2025 sme videli, že Slovensko je zaujímavé aj pre investorov z krajín ako Švajčiarsko, Belgicko a USA. V roku 2025 zaujal slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami aj investorov zo Singapuru a zaznamenali sme aj prvú investičnú transakciu zo susedného Maďarska,“ dodáva Procházka. Z hľadiska regionálneho rozloženia investícií sa v tomto roku tradične darilo najviac Bratislavskému kraju, v ktorom sa preinvestovalo približne 50 percent objemu.