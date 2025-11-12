Do systému štátom podporovaného nájomného bývania vstúpil ďalší partner

Vláda SR schválila investičnú zmluvu s novým partnerom systému štátom podporovaného nájomného bývania. Ako informuje Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), začiatkom októbra obdržali žiadosť o uzatvorenie investičnej zmluvy s lichtenštajnským partnerom Hestia (Fund) SICAV.
Splnené kritériá
Nakoľko záujemca splnil všetky kritériá, vláda 12. novembra schválila uzatvorenie investičnej zmluvy medzi AŠPNB a novým investičným partnerom.
Hestia ako štvrtý investičný partner AŠPNB predstavuje subjekt kolektívneho investovania so schválenou investičnou politikou a stratégiou zameranou najmä na investovanie do projektov výstavby štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku.
Výstavba nájomných bytov ďalším investičným partnerom zapojeným do systému podľa AŠPNB prispeje k zlepšeniu socioekonomickej situácie, modernizácii krajiny, infraštruktúry, ale aj k podpore a stabilizácii zamestnanosti.
Dostupné a stabilné bývanie
„Napĺňať celospoločenskú výzvu na zabezpečenie dostupného a stabilného bývania možno len za predpokladu dlhodobého prepojenia štátu a súkromného sektora,“ konštatuje AŠPNB. Podľa informácií od investičného partnera je od roku 2026 plánovaná výstavba približne 650 nájomných bytov ročne.
„Vstup spoločnosti Hestia ako investičného partnera významne prispeje k rozšíreniu dostupného nájomného bývania a podporí stabilitu a dynamiku výstavby v tomto segmente,“ doplnila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.