Do systému štátom podporovaného nájomného bývania vstúpil ďalší partner

Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Foto: ilustračné, Getty images
Vláda SR schválila investičnú zmluvu s novým partnerom systému štátom podporovaného nájomného bývania. Ako informuje Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), začiatkom októbra obdržali žiadosť o uzatvorenie investičnej zmluvy s lichtenštajnským partnerom Hestia (Fund) SICAV.

Splnené kritériá

Nakoľko záujemca splnil všetky kritériá, vláda 12. novembra schválila uzatvorenie investičnej zmluvy medzi AŠPNB a novým investičným partnerom.

Hestia ako štvrtý investičný partner AŠPNB predstavuje subjekt kolektívneho investovania so schválenou investičnou politikou a stratégiou zameranou najmä na investovanie do projektov výstavby štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku.

Výstavba nájomných bytov ďalším investičným partnerom zapojeným do systému podľa AŠPNB prispeje k zlepšeniu socioekonomickej situácie, modernizácii krajiny, infraštruktúry, ale aj k podpore a stabilizácii zamestnanosti.

Dostupné a stabilné bývanie

„Napĺňať celospoločenskú výzvu na zabezpečenie dostupného a stabilného bývania možno len za predpokladu dlhodobého prepojenia štátu a súkromného sektora,“ konštatuje AŠPNB. Podľa informácií od investičného partnera je od roku 2026 plánovaná výstavba približne 650 nájomných bytov ročne.

„Vstup spoločnosti Hestia ako investičného partnera významne prispeje k rozšíreniu dostupného nájomného bývania a podporí stabilitu a dynamiku výstavby v tomto segmente,“ doplnila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.

Firmy a inštitúcie: Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB)Vláda SR
Okruhy tém: Nájomné bývanie Výstavba

