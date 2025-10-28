Ceny nehnuteľností na bývanie naďalej rastú, ťahúňom sú najmä novostavby

Trh s nehnuteľnosťami bol počas letných mesiacov mimoriadne stabilný. Ceny sa vo väčšine lokalít pohybovali len v rámci malých zmien, vyplýva z aplikácie Trhové reporty portálu Nehnuteľnosti.sk.
„Napriek tejto stabilite celkový trend zostáva rastový. Do vývoja sa premietajú všeobecné ekonomické faktory ako inflácia, zvyšovanie daní či vyššie náklady na novostavby, ktoré tlačia priemerné ceny nahor,“ konštatuje portál.
Trenčín je atraktívnou voľbou pre cestujúcich
Medzi dvojizbovými bytmi vynikli najmä Trenčín a Košice IV. „V Trenčíne vzrástla priemerná cena dvojizbového bytu o 7,58 percenta, čo potvrdzuje dlhodobý a stabilný rast v tomto meste,“ uvádza portál s tým, že výhodná geografická poloha s dostupnosťou do Bratislavy aj Žiliny, kvalitnejšie mestské služby a najnižšie ceny spomedzi krajských miest robia z Trenčína atraktívnu voľbu pre kupujúcich. Priemerná cena dvojizbového bytu sa tu pohybuje na úrovni 142-tisíc eur. V Košiciach sa rast cien dvojizbových bytov drží už takmer rok. V treťom kvartáli zaznamenala výrazný nárast mestská časť Košice IV (+6,92 percenta).
„Zaujímavosťou je, že práve v Košiciach dochádza k cenovým výkyvom postupne – po jednotlivých mestských častiach,“ poznamenal portál. Ako výnimku z rastového trendu podľa neho predstavuje mestská časť Košice I, kde ako v jedinom prípade na Slovensku mierne poklesli ceny – o jedno percento.
„Trenčín môže byť v súčasnosti čiernym koňom na trhu kupujúcich – a to nielen pre tých, ktorí hľadajú bývanie, ale aj pre investorov. Ceny sú tu stále relatívne nízke v porovnaní so slovenským priemerom a rastový potenciál mesta ešte zďaleka nie je vyčerpaný,“ uvádza analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.
Ceny trojizbových bytov
V segmente trojizbových bytov bol najvýraznejší nárast cien v Žiline, kde ceny trojizbových bytov počas leta stúpli o 7,22 percenta.
„V tomto krajskom meste sa lacnejšie trojizbové byty vypredali a na trhu ostávajú skôr tie drahšie, ako aj novostavby s vyšším štandardom, ktoré tlačia cenovky nahor,“ priblížil portál. V Banskej Bystrici, kde sa ceny zvýšili o 6,67 percenta, vzrástla celková ponuka bytov, pričom najviac do nej pribudli novostavby. Tie na pomerne malom trhu zdvihli priemerné ceny.
Najdrahšou lokalitou je bratislavské Staré Mesto
„Podobnú situáciu môžeme sledovať aj v Nitre, ktorá prekvapila rastom o 6,13 percenta,“ spresnil portál s tým, že najdrahšou lokalitou ostáva aj naďalej bratislavské Staré Mesto.
„Aj napriek miernemu poklesu o jedno percento tu priemerná cena trojizbového bytu zostáva na úrovni 410-tisíc eur,“ dodáva s tým, že táto hodnota potvrdzuje dlhodobú prémiovosť tejto lokality v rámci slovenského realitného trhu.
„Tretí kvartál ukazuje, že aj keď sa trh spomaľuje a stabilizuje, ceny naďalej mierne rastú. Ťahúňom sú najmä novostavby, ktoré s vyššími cenami zdvíhajú priemerné ceny a menia tak cenovú mapu miest,“ doplnil Pružinský.