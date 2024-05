Čakanie na lacnejšie hypotéky alebo nižšie ceny bývania sa nemusí vyplatiť, tvrdí analytik

Najnovšie čísla Národnej banky Slovenska k realitnému trhu podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika opäť potvrdili, že očakávania z výraznejšieho poklesu cien bývania sa nenaplnili. Ceny od roku 2022 klesli približne o 10 percent a už druhý kvartál po sebe je vidieť, že stagnujú.

Aj keď NBS konštatuje, že počet nehnuteľností v ponuke sa mierne zvýšil, je podľa analytika len málo pravdepodobné, že by sme videli v tomto roku zásadnejší pokles cien.

Priemerná cena bytov stúpla

Ceny nehnuteľností v prvom štvrťroku medzikvartálne podľa NBS poklesli o 0,4 %, po tom, čo podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka od februára vzrástla na trhu ponuka nehnuteľností, ktorá obnovila tlak na pokles cien. V medziročnom porovnaní sú priemerné ceny o 5,2 % nižšie.

Priemerná cena bytov sa na začiatku tohto roka mierne zvýšila o 5 eur za meter. Ceny 1-izbových bytov stúpli, zatiaľ čo veľkometrážne 5-izbové zlacneli a priemerná cena domov klesla o 47 eur za meter.

„Prvý štvrťrok tak plne zapadá do nášho stagnujúceho výhľadu pre realitný trh v tomto roku,“ skonštatoval Boháček. Štatistika vývoja nových úverov na bývanie klesla vo februári a v marci na 50 mil. eur, čo je v porovnaní s minulým rokom podľa neho pokles o viac ako dve tretiny.

„Skôr ako rast či pokles tak očakávame naďalej vyčkávací mód. Developeri budú čakať na zlepšenie kúpnej sily spotrebiteľa, aby zvýšili ceny a naopak kupujúci sa budú snažiť posunúť kúpu na neskôr v očakávaní nižších úrokových sadzieb na hypotékach,“ hovorí Boháček.

Rastový trend predaja má oddychový čas

Existuje však podľa neho viacero náznakov, že z ich poklesom to napriek očakávanej politike ECB nemusí byť na Slovensku tak rýchle. Priemerná úroková sadzba na nových úveroch na bývanie z najčastejšou fixáciou 1 až 5 rokov bola 4,05 %.

„Podľa našich odhadov by stimulatívna úroveň pre realitný sektor bola až na úrovniach pod 3 %, čo je cesta dlhá pri dobrej vôli ešte približne 1,5 až 2 štvrťroky. Nateraz to tak vyzerá, že jasnejší rastový trend predaja si u nás v tomto roku vyberá oddychový čas,“ dodal Boháček.

„Keďže reálne mzdy začali od jesene minulého roka po dlhšom čase opäť rásť, nezamestnanosť je nízka a ekonomika by mala zrýchliť rast, očakávam mierny nárast dopytu po hypotékach,“ pokračuje Búlik.

Keďže bývanie patrí k základným potrebám, ľudia budú logicky realizovať odloženú kúpu bývania z posledných dvoch rokov. Očakávaný postupný rast hypotekárneho trhu by mohol podľa analytika zastaviť len nárast úrokových sadzieb.

Vysoká cena štátnych dlhopisov

„Sadzby budú do konca roka skôr stagnovať, rast by mohol prísť vtedy, ak by vláda nenaplnila svoj prísľub predstaviť konkrétne opatrenia pre konsolidáciu verejných financií v roku 2025,“ uviedol Búlik.

Očakávaný pokles základných sadzieb ECB v júni nebude mať ani podľa Búlika okamžitý dopad na zníženie úrokových sadzieb hypoték. Dôvodom je vysoká cena slovenských štátnych dlhopisov, ktorá banky nemotivuje znížiť sadzby hypoték.

„Z tohto dôvodu očakávam, že úrokové sadzby hypoték zostanú v ďalších mesiacoch na súčasnej úrovni a vylúčený nie je ani ich ďalší rast, ak vláda nedokáže reálne naplniť prísľuby investorom, že začne seriózne konsolidovať štátne financie,“ povedal Búlik.

Kto potrebuje bývať, nemá preto podľa jeho slov dôvod čakať na lacnejšie hypotéky alebo nižšie ceny bývania.