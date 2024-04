Realitný trh po takmer dvoch rokoch poklesu pomaly ožíva, ceny bytov rástli takmer vo všetkých krajoch a mestách

Po takmer dvoch rokoch poklesu cien bytov ukazuje od nového roka realitný trh na Slovensku mierny rast, a to takmer vo všetkých krajoch a mestách. Potvrdzujú to aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk. Slovenský realitný trh klesal viac ako 18 mesiacov, pričom posledným rastovým kvartálom bol druhý štvrťrok 2022.

„Na konci roku 2023 sa situácia konečne stabilizovala a môžeme vidieť mierny rast cien,“ uvádza portál.

Najväčší záujem o dvojizbové byty

Výraznejší posun podľa neho vidieť najmä pri dvojizbových bytoch, ktoré sú na slovenskom trhu najrozšírenejšie a je o ne najväčší záujem.

„Na zmeny trhu reagujú rýchlejšie. Pri poklese zlacneli medzi prvými a teraz rastú skôr, ako iné nehnuteľnosti,“ priblížil portál s tým, že ich ceny rástli nielen medzi štvrtým kvartálom 2023 a prvým kvartálom 2024, ale aj medziročne.

Za prvý štvrťrok najviac stúpli ceny menších bytov v Košiciach (3,76 – 10,42 percenta), Trnave (7,14 percenta), Nitre (5,34 percenta) a Trenčíne (5,22 percenta). Najvyšší medziročný rast zaznamenali Košice IV (7,41 percenta), ale mierne vzrástli aj Trenčín a Košice II a III.

Stabilná ponuka bytov

„Ponuka na trhu s bytmi je počas prvých troch mesiacov roku stabilná, nerastie ani neklesá. To je tiež dôležitý indikátor toho, že slovenský trh našiel novú rovnováhu,“ konštatuje analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.

„Väčšie byty vždy reagujú na zmeny situácie pomalšie. Dlhšie si držia hodnotu a ich cena rastie pomalšie,“ vysvetlil portál. Zároveň však dodal, že na začiatku tohto vidieť trend rastu aj pri trojizbových bytoch.

„Medzi ťahúňov patria najmä obvody Košice I a Košice II, kde jednoznačne rastú ceny kvartálne (24,71 a 4,79 percenta), dokonca aj medziročne (6 a 7,36 percenta),“ priblížil portál.

Kvartálny posun smerom nahor vidia aj v Žiline (4,22 percenta), Bratislave II (3,26 percenta) a Bratislave V (3,2 percenta). „Vzhľadom na klesajúcu infláciu nielen na Slovensku, ale aj v Eurozóne, sa dá očakávať, že ECB by mohla pristúpiť k znižovaniu úrokových sadzieb ešte v prvej polovici roka. To by mohlo prispieť k ďalšiemu zlepšeniu nálady na trhu s nehnuteľnosťami,“ dodáva Pružinský.