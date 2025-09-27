Projekt premeny bývalej továrne Palma vstupuje po šiestich rokoch do finále - FOTO

Po šiestich rokoch príprav vstupuje projekt premeny bývalej továrne Palma na Račianskej ulici v Bratislave do finále. Mestské zastupiteľstvo 18. septembra schválilo zmeny a doplnky č. 12 územného plánu, ktoré od 1. decembra umožnia vybudovať na tomto území novú mestskú štvrť s bývaním, službami a verejnými priestormi.
Závody Palma fungovali počas rokov 1920 až 2014. Po zatvorení prevádzky zostal areál opustený, v roku 2019 ho získal súkromný developer Corwin s víziou jeho transformácie. „Na rozdiel od mnohých brownfieldov sa Palma nachádza v širšom centre mesta, čo z nej robí unikátny priestor pre novú štvrť,“ konštatuje MIB.
„Územie Palmy má veľkú výhodu, že leží na mestskej radiále, ktorá je zbernou komunikáciou a zároveň mestským bulvárom. Chceli by sme, aby bol tento koridor aj dobudovaný,“ zdôraznil hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan.
„V rámci toho, čo bolo predstavené v urbanistickej štúdii, aj v rámci schválenej regulácie, očakávam, že vznikne plnokrvná mestská štvrť s mixom bývania, vybavenosti, vrátane predškolských, komunitných, kultúrnych, či zdravotníckych zariadení a s kvalitnými verejnými priestormi,“ dodal Šujan po hlasovaní v zastupiteľstve.
Bratislavskí poslanci schválili zmeny územného plánu v prospech Palmy, areál sa má zmeniť na novú štvrť
Nová vízia takmer bezemisnej zóny
Transformácia Palmy sa začala prípravou urbanistickej štúdie, ktorej zadanie bolo mestom odsúhlasené v roku 2020. O štyri roky neskôr bola kladne prerokovaná a prijatá samotná štúdia. Urbanisticko-architektonické riešenie transformácie areálu pripravilo v spolupráci developera s mestom a verejnosťou dánske štúdio Gehl.
„Nová vízia Palmy prináša do širšieho centra prakticky bezemisnú zónu, kde budú mať hlavné slovo ľudia a udržateľná doprava,“ približuje MIB. Na Račianskej ulici tak vznikne lokálne centrum Bratislavy s kompaktnou zástavbou a zmiešanou funkciou, kde až 30 percent bude tvoriť občianska vybavenosť.
Dôležitou súčasťou novej štvrte bude aj zachovanie a obnova štyroch historicky cenných objektov – zámočníckej dielne, sila, lisovne a Union mlynu. „Dominantou a symbolom celého územia by sa malo stať práve spomínané silo, ktoré bude sídlom kultúrneho centra,“ dodáva Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).
„Rozvoj Palmy je ukážkou, ako sa Bratislava môže rozvíjať dovnútra a vytvárať nové štvrte, ktoré sú súčasťou kompaktného 15-minútového mesta,“ doplnila riaditeľka MIBPetra Marko s tým, že v takýchto štvrtiach sú každodenné potreby dostupné v krátkej vzdialenosti, čo prispieva aj k obmedzeniu neudržateľného rastu satelitov.
Kedy začne premena Palmy na mestskú štvrť? Developer priblížil aktuálny stav projektu - FOTO
Vybudovanie nájomných bytov
Ďalším prínosom Palmy e vybudovanie 58 nájomných bytov, ktoré mesto získa do svojho nájomného bytového fondu na základe dohody s developerom. Celkovo sa očakáva, že v lokalite vznikne okolo 1200 bytov pre 2132 obyvateľov, a tiež približne 1600 pracovných miest.
Účinnosť prijatých zmien územného plánu nastane 1. decembra 2025, po čom bude možné spustiť investičnú činnosť podľa novej regulácie. „Takmer okamžite sa môže realizovať prvá etapa projektu, ktorá už má záväzné stanovisko mesta vďaka súladu s pôvodnou reguláciou,“ vysvetľuje MIB.
Prvá fáza počíta s piatimi administratívnymi budovami a obnovou jedného objektu. Zároveň hneď v prvých rokoch vzniknú aj nové námestia, služby a občianska vybavenosť, pričom súčasťou budú aj dopravné úpravy vrátane rozšírenia Račianskej ulice.