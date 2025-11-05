Waterside sa odhaľuje. Developer predstavil očakávaný projekt na nábreží - FOTO

Cresco Real Estate odhalilo dlhoočakávaný projekt na ľavom brehu Dunaja, v minulosti predstavený pod pracovným názvom Waterside. Projekt Q prinesie na jeden z posledných pozemkov na dunajskej promenáde v Starom Meste prémiové bývanie s architektúrou londýnskeho štúdia Bogle Architects.
Vďaka nemu pribudne na nábreží 256 jedno- až päťizbových jednotiek v štyroch samostatných objektoch. Dva objekty budú mať osem nadzemných podlaží, z toho dve ustúpené, ďalšie dva budú mať deväť podlaží a tri ustúpené. Parkovanie zabezpečí podzemná garáž s takmer 700 miestami.
Výhľad na Dunaj z každého bytu
Londýnske štúdio Bogle Architects uspelo v medzinárodnej súťaži najmä svojim prístupom k verejnému priestoru a dizajnu. Projekt Q prinesie na bratislavské nábrežie štvorprstovú kompozíciu otočenú kolmo na rieku a výhľady na Dunaj, Pečniansky les či dominanty mesta.
„To, čím sme chceli Q odlíšiť od iných projektov pri Dunaji, bolo práve otočenie objektov kolmo k rieke, ktoré okrem výhľadov na rieku z každého bytu, umožňuje aj presvetliť všetky interiéry prirodzeným svetlom,“ vysvetlil Ian Bogle z Bogle Architects.
Rezidenti budú mať k dispozícii wellness zónu s bazénom a saunami, súkromné fitness centrum, priestory na coworking či lobby s recepciou.
Zanedbaný verejný priestor v Dúbravke sa zmení na živé miesto s vodnou plochou
Rozšírenie promenády a lokálne námestie
Súčasťou projektu bude aj rozšírenie promenády vďaka vnútorným dvorom medzi jednotlivými objektami, ktoré budú otvorené do promenády. Dva objekty bude rozdeľovať lokálne námestie s miestom pre komunitné aktivity. Ďalší verejný priestor prinesie susediace Lanfranconiho námestie, ktorého podobu ohlásilo Cresco Real Estate spolu s JTRE na jeseň 2024.
Developer aktuálne spustil možnosť registrácie záujemcov o kúpu bytov v projekte Q. „V aktuálnom čase projekt disponuje vydaným stavebným povolením, ktoré čaká na právoplatnosť,“ priblížil s tým, že v prípade získania všetkých potrebných povolení je predbežný štart výstavby naplánovaný na rok 2027.